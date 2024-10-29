Передавал врагу информацию о локациях ВСУ в Волчанске: СБУ разоблачила агента ГРУ РФ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) в Харьковской области. Злоумышленник готовил координаты для вражеских ударов по Силам обороны, которые защищают город Волчанск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигурантом оказался 34-летний местный безработный, которого представитель российской спецслужбы дистанционно завербовал накануне повторного наступления рашистов на Харьковщину.

Задание вражеского агента

"С началом боев за Волчанск агент получил указание от оккупантов оставаться в городе, несмотря на круглосуточные обстрелы со стороны РФ и обязательную эвакуацию гражданского населения.

Впоследствии под видом рядового жителя громады он регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локации украинских войск", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Выдавал себя за военного, шпионил в 10 областях: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Больше всего врага интересовало расположение укрепрайонов, огневых позиций, ремонтных баз и складов с боеприпасами ВСУ. После разведывательных вылазок агент "отчитывался" своему российскому куратору о полученных сведениях.

По имеющимся данным, оккупанты использовали эту информацию для подготовки ударов по украинским защитникам.

Таким образом рашисты пытались пробить оборону наших войск с целью захвата Волчанска, отметили в СБУ.

Задержание и подозрение

Контрразведчики СБУ установили местонахождение агента и задержали его на территории Чугуевского района, когда он решил "залечь на дно" и выехал из города к своей матери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Угрожали расстрелом за украинскую позицию супругам в Волчанске: Двум рашистам сообщено о подозрении. ФОТО

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ задержала в Киеве помощника начальника Подольского ТЦК, который за взятку предлагал отсрочку от мобилизации