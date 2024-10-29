Передавал врагу информацию о локациях ВСУ в Волчанске: СБУ разоблачила агента ГРУ РФ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) в Харьковской области. Злоумышленник готовил координаты для вражеских ударов по Силам обороны, которые защищают город Волчанск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фигурантом оказался 34-летний местный безработный, которого представитель российской спецслужбы дистанционно завербовал накануне повторного наступления рашистов на Харьковщину.
Задание вражеского агента
"С началом боев за Волчанск агент получил указание от оккупантов оставаться в городе, несмотря на круглосуточные обстрелы со стороны РФ и обязательную эвакуацию гражданского населения.
Впоследствии под видом рядового жителя громады он регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локации украинских войск", - говорится в сообщении.
Больше всего врага интересовало расположение укрепрайонов, огневых позиций, ремонтных баз и складов с боеприпасами ВСУ. После разведывательных вылазок агент "отчитывался" своему российскому куратору о полученных сведениях.
По имеющимся данным, оккупанты использовали эту информацию для подготовки ударов по украинским защитникам.
Таким образом рашисты пытались пробить оборону наших войск с целью захвата Волчанска, отметили в СБУ.
Задержание и подозрение
Контрразведчики СБУ установили местонахождение агента и задержали его на территории Чугуевского района, когда он решил "залечь на дно" и выехал из города к своей матери.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
