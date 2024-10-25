Угрожали расстрелом за украинскую позицию супругам в Волчанске: Двум рашистам сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители установили личности и сообщили о подозрении российским оккупантам, которые похитили, пытали и угрожали убийством за украинскую позицию семейной паре в Волчанске во время оккупации части Харьковщины в марте 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в марте 2022 года россияне ворвались в дом семейной пары, избили их автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством за украинскую позицию и содействие ВСУ.

Не выбив из супругов никаких признаний, россияне обыскали их дом и украли сто тысяч гривен.

Пытки током и избиение

"После этого потерпевших похитили и привезли на территорию Волчанского агрегатного завода, где оккупанты устроили застенок. Там семейную пару разделили: мужа оставили на контрольно-пропускном пункте, а жену затащили в здание, где сотрудник ФСБ связал ей руки скотчем, прикрепил к мочкам ушей электрические провода и задавал вопросы о местоположении подразделений Вооруженных Сил Украины. Когда женщина давала неудовлетворительный ответ, ее били током. Допрос длился три часа, после чего оккупанты отпустили заложников", - рассказали правоохранители.

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Через несколько месяцев сотрудник ФСБ вместе с российскими военными ворвался в дом супругов и начал унижать их за украинскую позицию, угрожать за это расстрелом и обыскивать квартиру на наличие оружия и наркотиков.

Не найдя желаемого, россияне пытались изъять автомобиль потерпевших. Супруги с таким требованием не согласились и начали сопротивляться, в результате чего мужчину жестоко избили резиновым шлангом для полива, что привело к многочисленным травмам конечностей и туловища.

Идентифицированы рашисты

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили личности преступников. Это - 42-летний военнослужащий 71-го ордена красного знамени бригады десантных кораблей балтийского флота ВС РФ из Калининградской области и 52-летний руководитель одной из оперативных групп 5-й службы ФСБ РФ из Ростова-на-Дону.

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Подозрения оккупантам

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить им о подозрении за жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины) и нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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