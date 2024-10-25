Погрожували розстрілом за українську позицію подружжю у Вовчанську: Двом рашистам повідомлено про підозру. ФОТО

Правоохоронці встановили особи та повідомили про підозру російським окупантам, які викрали, катували та погрожували вбивством за українську позицію сімейній парі у Вовчанську під час окупації частини Харківщини в березні 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що у березні 2022 року росіяни вдерлись в будинок сімейної пари, побили їх автоматом та битою, стріляли по ногах й погрожували вбивством за українську позицію й сприяння ЗСУ.

Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їх будинок і вкрали сто тисяч гривень.

Катування струмом та побиття

"Після цього потерпілих викрали й привезли на територію Вовчанського агрегатного заводу, де окупанти влаштували катівню. Там сімейну пару розділили: чоловіка залишили на контрольно-пропускному пункті, а дружину затягли в будівлю, де працівник ФСБ звʼязав їй руки скотчем, прикріпив до мочок вух електричні дроти і задавав питання щодо місця розташування підрозділів Збройних Сил України. Коли жінка давала незадовільну відповідь, її били током. Допит тривав три години, після чого окупанти відпустили заручників", - розповіли правоохоронці.

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За декілька місяців працівник ФСБ разом з російськими військовими увірвався до будинку подружжя й почав принижувати їх за українську позицію, погрожувати за це розстрілом і обшукувати помешкання на наявність зброї й наркотиків.

Не знайшовши бажаного, росіяни намагались вилучити автомобіль потерпілих. Подружжя з такою вимогою не погодилось і почало чинити опір, у результаті чого чоловіка жорстоко побили резиновим шлангом для поливу, що призвело до чисельних травм кінцівок й тулуба.

Ідентифіковано рашистів

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили особи злочинців. Це - 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту ЗС РФ з Калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби ФСБ РФ з Ростова-на-Дону.

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Підозри окупантам

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб оголосити їм про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України) та порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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