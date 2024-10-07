Викрито 29 учасників злочинної організації, які катували людей на окупованій Херсонщині, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 29 учасникам злочинної організації, до якої входили колишні працівники поліції. Під час окупації Херсонщини вони позбавляли волі та катували людей.

Як зазначається, зловмисникам інкриміновано керівництво структурною частиною злочинної організації та участь в ній, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, викрадення та катування людей, викрадення майна громадян.

Що встановило слідство?

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України та окупації частини Херсонщини, громадяни України та РФ створили структурну частину злочинної організації в складі незаконного правоохоронного органу "Алешковский районний отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области".

Керував нею громадянин України, який раніше працював в органах міліції Автономної Республіки Крим та Одеської області.

Для забезпечення діяльності цієї злочинної організації залучили громадян України - діючих та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, а також місцевих мешканців м. Олешки та Автономної Республіки Крим з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади у так званий "Алешковский районный отдел полиции Главного управления МВД в Херсонской области" та присвоїли спеціальні звання.

Чим злочинці займалися?

Вони виконували злочинні завдання керівництва РФ, допомагали окупантам проводити незаконний референдум. Виявляли та затримували громадян України, які не підтримують ворога і несуть загрозу діяльності окупаційної влади, придушували проукраїнські мітинги.

"Підозрювані викрадали місцевих мешканців, які підтримують Україну, працівників правоохоронних органів, катували їх, із застосуванням тортур, заподіяння тілесних ушкоджень, погрожуючи фізичною розправою та зґвалтуванням рідних. Тривалий час утримували їх у нелюдських умовах в підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у м. Олешки", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, які направлені на встановлення та викриття осіб, які співпрацювали з окупаційною владою рф в Херсонській області.