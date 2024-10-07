РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11031 посетитель онлайн
Новости
1 374 7

Разоблачены 29 участников преступной организации, которые пытали людей на оккупированной Херсонщине, - Офис генпрокурора

полон,катування,тортури

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 29 участникам преступной организации, в которую входили бывшие сотрудники полиции. Во время оккупации Херсонщины они лишали свободы и пытали людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, злоумышленникам инкриминируется руководство структурной частью преступной организации и участие в ней, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, похищение и пытки людей, похищение имущества граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитация казней, электрошок, изнасилование: Враг пытает военнопленных ВСУ на всех этапах плена, - ООН

Что установило следствие?

По данным следствия, после полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины и оккупации части Херсонщины, граждане Украины и РФ создали структурную часть преступной организации в составе незаконного правоохранительного органа "Алешковский районный отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области".

Руководил ею гражданин Украины, который ранее работал в органах милиции Автономной Республики Крым и Одесской области.

Для обеспечения деятельности этой преступной организации привлекли граждан Украины - действующих и бывших работников территориальных подразделений Нацполиции Украины, а также местных жителей г. Олешки и Автономной Республики Крым с пророссийскими взглядами. Их назначили на соответствующие псевдодолжности в так называемый "Олешковский районный отдел полиции Главного управления МВД в Херсонской области" и присвоили специальные звания.

Чем преступники занимались?

Они выполняли преступные задачи руководства РФ, помогали оккупантам проводить незаконный референдум. Выявляли и задерживали граждан Украины, которые не поддерживают врага и несут угрозу деятельности оккупационной власти, подавляли проукраинские митинги.

"Подозреваемые похищали местных жителей, которые поддерживают Украину, работников правоохранительных органов, издевались над ними с применением пыток, причинением телесных повреждений, угрожая физической расправой и изнасилованием родных. Долгое время удерживали их в нечеловеческих условиях в подвальных помещениях захваченного отделения полиции в г. Олешки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Военнослужащего ВС РФ будут судить за пытки гражданского на Киевщине, - прокуратура

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Продолжается проведение следственных (розыскных) действий, направленных на установление и разоблачение лиц, сотрудничавших с оккупационными властями РФ в Херсонской области.

Автор: 

оккупация (10265) пытки (861) Офис Генпрокурора (2606) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підозри вже заклали підарам під авто?
показать весь комментарий
07.10.2024 16:34 Ответить
В Україні ТЦК катує людей за 850 грн штрафу, іноді навіть вбивають людей. Мабуть, Генпрокуратура сліпа, чи може працює на кацапію? Нащо Україні така Генпрокуратура?
показать весь комментарий
07.10.2024 16:49 Ответить
Рускій, що ти тут робиш? Чого приперся?!
Хе-хе... Уремня...
показать весь комментарий
07.10.2024 19:29 Ответить
Треба поржать потужним концертом, бо сіськадовсь то було так ржачно, бо підар вілддав людей під тортури без побудови лінії оборони, зате лохам впарив палатки потужної незламності
показать весь комментарий
07.10.2024 17:15 Ответить
Мєнти вони такі, при будь якій владі однакові.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:17 Ответить
Відмажуть їх всіх, цих мусорів і бандитів. Бо у владі Зелена банда- колишні ригівські шавки і мусора з тітуханами
показать весь комментарий
07.10.2024 20:26 Ответить
 
 