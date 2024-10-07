Разоблачены 29 участников преступной организации, которые пытали людей на оккупированной Херсонщине, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 29 участникам преступной организации, в которую входили бывшие сотрудники полиции. Во время оккупации Херсонщины они лишали свободы и пытали людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, злоумышленникам инкриминируется руководство структурной частью преступной организации и участие в ней, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, похищение и пытки людей, похищение имущества граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитация казней, электрошок, изнасилование: Враг пытает военнопленных ВСУ на всех этапах плена, - ООН

Что установило следствие?

По данным следствия, после полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины и оккупации части Херсонщины, граждане Украины и РФ создали структурную часть преступной организации в составе незаконного правоохранительного органа "Алешковский районный отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области".

Руководил ею гражданин Украины, который ранее работал в органах милиции Автономной Республики Крым и Одесской области.

Для обеспечения деятельности этой преступной организации привлекли граждан Украины - действующих и бывших работников территориальных подразделений Нацполиции Украины, а также местных жителей г. Олешки и Автономной Республики Крым с пророссийскими взглядами. Их назначили на соответствующие псевдодолжности в так называемый "Олешковский районный отдел полиции Главного управления МВД в Херсонской области" и присвоили специальные звания.

Чем преступники занимались?

Они выполняли преступные задачи руководства РФ, помогали оккупантам проводить незаконный референдум. Выявляли и задерживали граждан Украины, которые не поддерживают врага и несут угрозу деятельности оккупационной власти, подавляли проукраинские митинги.

"Подозреваемые похищали местных жителей, которые поддерживают Украину, работников правоохранительных органов, издевались над ними с применением пыток, причинением телесных повреждений, угрожая физической расправой и изнасилованием родных. Долгое время удерживали их в нечеловеческих условиях в подвальных помещениях захваченного отделения полиции в г. Олешки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Военнослужащего ВС РФ будут судить за пытки гражданского на Киевщине, - прокуратура

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Продолжается проведение следственных (розыскных) действий, направленных на установление и разоблачение лиц, сотрудничавших с оккупационными властями РФ в Херсонской области.