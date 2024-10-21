Ворог безуспішно наступав у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Наступ ворога

Як зазначається, упродовж минулої доби ворог 4 рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаудари з використанням 4 КАБів та 16 НАР. Завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 389 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Втрати окупантів

Також наголошується, що втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу становили 121 особу, з них безповоротні - 43, санітарні - 78.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

3 артилерійські системи,

11 автомобілів,

2 одиниці спецтехніки,

44 БпЛА.

Знищено:

83 укриття для особового складу,

1 місце зберігання боєкомплекту.

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"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додають в ОТУ "Харків".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Ізюмського району.