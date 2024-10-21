Враг безуспешно наступал в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Наступление врага

Как отмечается, за прошедшие сутки враг 4 раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 4 КАБов и 16 НАР. Нанесли 50 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 389 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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Потери оккупантов

Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 121 человека, из них безвозвратные - 43, санитарные - 78.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк,

3 артиллерийские системы,

11 автомобилей,

2 единицы спецтехники,

44 БпЛА.

Уничтожено:

83 укрытия для личного состава,

1 место хранения боекомплекта.

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"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавляют в ОТГ "Харьков".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что два человека погибли в результате российского обстрела Изюмского района.