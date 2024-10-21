Враг безуспешно наступал в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Наступление врага
Как отмечается, за прошедшие сутки враг 4 раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 4 КАБов и 16 НАР. Нанесли 50 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 389 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 121 человека, из них безвозвратные - 43, санитарные - 78.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк,
- 3 артиллерийские системы,
- 11 автомобилей,
- 2 единицы спецтехники,
- 44 БпЛА.
Уничтожено:
- 83 укрытия для личного состава,
- 1 место хранения боекомплекта.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавляют в ОТГ "Харьков".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что два человека погибли в результате российского обстрела Изюмского района.
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