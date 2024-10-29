Передавав ворогу інформацію про локації ЗСУ у Вовчанську: СБУ викрила агента ГРУ РФ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) у Харківській області. Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину.
Завдання ворожого агента
"З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку РФ та обов’язкову евакуацію цивільного населення.
Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ", - йдеться у повідомленні.
Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ. Після розвідувальних вилазок агент "звітував" своєму російському куратору про отримані відомості.
За наявними даними, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.
У такий спосіб рашисти намагалися пробити оборону наших військ з метою захоплення Вовчанська, зазначили в СБУ.
Затримання та підозра
Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його на території Чугуївського району, коли він вирішив "залягти на дно" і виїхав з міста до своєї матері.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації із ГРУ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
