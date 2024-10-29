УКР
Передавав ворогу інформацію про локації ЗСУ у Вовчанську: СБУ викрила агента ГРУ РФ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) у Харківській області. Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ.

Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину.

Завдання ворожого агента

"З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку РФ та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

СБУ затримала агента російського ГРУ на Харківщині

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ. Після розвідувальних вилазок агент "звітував" своєму російському куратору про отримані відомості.

За наявними даними, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.

У такий спосіб рашисти намагалися пробити оборону наших військ з метою захоплення Вовчанська, зазначили в СБУ.

Затримання та підозра 

Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його на території Чугуївського району, коли він вирішив "залягти на дно" і виїхав з міста до своєї матері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації із ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ (13377) Харківщина (6054) Вовчанськ (471)
