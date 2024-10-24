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Новини
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СБУ викрила на Харківщині радіотелеграфістку-військову і блогера, яких завербувала ФСБ як коригувальників

СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

У Харківській області Служба безпеки затримала ще двох коригувальників ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Інформаторка-телеграфістка

Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області.

Жінку завербували через телеграм-канали, де на неї вийшов представник фсб, який видавав себе за "пересічного" громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

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СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

Інформатор-блогер

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

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СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

Харківщина (6054) зливання інформації (71)


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Топ коментарі
+16
"Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі." Джерело:

За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
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24.10.2024 16:20 Відповісти
+13
"Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."

Джерело:

*
Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
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24.10.2024 16:22 Відповісти
+8
Так, коли народжувала, кричала російською...
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24.10.2024 16:23 Відповісти
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Кет?
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24.10.2024 16:17 Відповісти
Так, коли народжувала, кричала російською...
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24.10.2024 16:23 Відповісти
Масова вбивця, як і блоХер.
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24.10.2024 16:39 Відповісти
Кім?
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24.10.2024 16:44 Відповісти
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24.10.2024 16:19 Відповісти
"Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі." Джерело:

За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
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24.10.2024 16:20 Відповісти
"Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."

Джерело:

*
Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
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24.10.2024 16:22 Відповісти
Є ще, хто користується телеграфом?)))
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24.10.2024 16:34 Відповісти
То може на випадок ядерної..
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24.10.2024 16:40 Відповісти
Радіотелеграфістка це назва посади в збройних Силах. Нічого смішного.
По перше їх техніка більш консервативна , тому і надійніша, бо китайська телефона ляже при найдрібнішому використанні РЕБ. По друге на випадок повного виведення з ладу зв'язку ( РЕБ, ЕМІ, ядерний емі-імпульс, диверсія тощо) вони вміють користуватися усіма засобами, навіть проволочний телеграф якщо потрібно
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24.10.2024 19:46 Відповісти
А хто її на роботу приймав?! - За відсмокт!
І внутрішня контррозвідка весь цей час спала!

Командирів - до відповідальності!
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24.10.2024 16:38 Відповісти
Телеграфістка....
А ми кібервійська організовуємо! Рано....
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24.10.2024 16:38 Відповісти
Світ вже користувався супутниковою навігацією та зв'язком, а на радянських а потім пост радянських морських суднах ще були радисти з УКВ морзянкою. Може зараз і у нас в армії так. Стукає собі людина ключом пі-пі, пі-пі-пі.
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24.10.2024 16:54 Відповісти
Бо хайтек легко заглушити РЕБом, хакнути, запеленгувати, і взагалі будь яку капость з девайсом зробити.
А класика вона надійніша
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24.10.2024 19:48 Відповісти
Не заперечую.
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24.10.2024 19:50 Відповісти
А за спиляне дерево десятка а за зраду 8
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24.10.2024 16:51 Відповісти
А шо, ще в армії є телеграфісти? Думав, що в час цифровізації ця професія вже втратила свій сенс...
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24.10.2024 16:53 Відповісти
Радіорелеинии зв"язок і тропосфернии
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24.10.2024 16:56 Відповісти
Це не радіотелеграфісти. Там морзянкою, та букводрукуванням не працюють. Не плутайте.
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24.10.2024 18:52 Відповісти
Через місяць суд звинувачення зніме.
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24.10.2024 18:07 Відповісти
да ви шо??? пожиттєве чому не світить???
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24.10.2024 18:22 Відповісти
Ця радіотелеграфістка, напевно, була допущена до секретної документації.Того хто її перевіряв і вручав допуск - до суворої відповіді !
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24.10.2024 19:49 Відповісти
 
 