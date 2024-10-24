СБУ викрила на Харківщині радіотелеграфістку-військову і блогера, яких завербувала ФСБ як коригувальників
У Харківській області Служба безпеки затримала ще двох коригувальників ФСБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.
Інформаторка-телеграфістка
Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області.
Жінку завербували через телеграм-канали, де на неї вийшов представник фсб, який видавав себе за "пересічного" громадянина і запропонував близькі стосунки.
Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.
Інформатор-блогер
Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.
На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.
Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."
Джерело:
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Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
По перше їх техніка більш консервативна , тому і надійніша, бо китайська телефона ляже при найдрібнішому використанні РЕБ. По друге на випадок повного виведення з ладу зв'язку ( РЕБ, ЕМІ, ядерний емі-імпульс, диверсія тощо) вони вміють користуватися усіма засобами, навіть проволочний телеграф якщо потрібно
І внутрішня контррозвідка весь цей час спала!
Командирів - до відповідальності!
А ми кібервійська організовуємо! Рано....
А класика вона надійніша