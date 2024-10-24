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СБУ разоблачила на Харьковщине радиотелеграфистку-военную и блогера, которых завербовала ФСБ в качестве корректировщиков

СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

В Харьковской области Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Информатор-телеграфистка

Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, дислоцирующейся в Харьковской области.

Женщину завербовали через телеграм-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за "рядового" гражданина и предложил близкие отношения.

Находясь в должности радиотелеграфистки, она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

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СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

Информатор-блогер

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал телеграм-канал ФСБ.

На вражеском интернет-ресурсе злоумышленник выкладывал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков участвовать в распространении информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

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СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

Харьковщина (5577) слив информации (64)


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Топ комментарии
+16
"Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі." Джерело:

За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
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24.10.2024 16:20 Ответить
+13
"Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."

Джерело:

*
Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
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24.10.2024 16:22 Ответить
+8
Так, коли народжувала, кричала російською...
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24.10.2024 16:23 Ответить
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Кет?
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24.10.2024 16:17 Ответить
Так, коли народжувала, кричала російською...
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24.10.2024 16:23 Ответить
Масова вбивця, як і блоХер.
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24.10.2024 16:39 Ответить
Кім?
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24.10.2024 16:44 Ответить
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24.10.2024 16:19 Ответить
"Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі." Джерело:

За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
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24.10.2024 16:20 Ответить
"Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з району, який адміністрував телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."

Джерело:

*
Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
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24.10.2024 16:22 Ответить
Є ще, хто користується телеграфом?)))
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24.10.2024 16:34 Ответить
То може на випадок ядерної..
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24.10.2024 16:40 Ответить
Радіотелеграфістка це назва посади в збройних Силах. Нічого смішного.
По перше їх техніка більш консервативна , тому і надійніша, бо китайська телефона ляже при найдрібнішому використанні РЕБ. По друге на випадок повного виведення з ладу зв'язку ( РЕБ, ЕМІ, ядерний емі-імпульс, диверсія тощо) вони вміють користуватися усіма засобами, навіть проволочний телеграф якщо потрібно
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24.10.2024 19:46 Ответить
А хто її на роботу приймав?! - За відсмокт!
І внутрішня контррозвідка весь цей час спала!

Командирів - до відповідальності!
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24.10.2024 16:38 Ответить
Телеграфістка....
А ми кібервійська організовуємо! Рано....
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24.10.2024 16:38 Ответить
Світ вже користувався супутниковою навігацією та зв'язком, а на радянських а потім пост радянських морських суднах ще були радисти з УКВ морзянкою. Може зараз і у нас в армії так. Стукає собі людина ключом пі-пі, пі-пі-пі.
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24.10.2024 16:54 Ответить
Бо хайтек легко заглушити РЕБом, хакнути, запеленгувати, і взагалі будь яку капость з девайсом зробити.
А класика вона надійніша
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24.10.2024 19:48 Ответить
Не заперечую.
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24.10.2024 19:50 Ответить
А за спиляне дерево десятка а за зраду 8
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24.10.2024 16:51 Ответить
А шо, ще в армії є телеграфісти? Думав, що в час цифровізації ця професія вже втратила свій сенс...
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24.10.2024 16:53 Ответить
Радіорелеинии зв"язок і тропосфернии
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24.10.2024 16:56 Ответить
Це не радіотелеграфісти. Там морзянкою, та букводрукуванням не працюють. Не плутайте.
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24.10.2024 18:52 Ответить
Через місяць суд звинувачення зніме.
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24.10.2024 18:07 Ответить
да ви шо??? пожиттєве чому не світить???
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24.10.2024 18:22 Ответить
Ця радіотелеграфістка, напевно, була допущена до секретної документації.Того хто її перевіряв і вручав допуск - до суворої відповіді !
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24.10.2024 19:49 Ответить
 
 