СБУ разоблачила на Харьковщине радиотелеграфистку-военную и блогера, которых завербовала ФСБ в качестве корректировщиков
В Харьковской области Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.
Информатор-телеграфистка
Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, дислоцирующейся в Харьковской области.
Женщину завербовали через телеграм-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за "рядового" гражданина и предложил близкие отношения.
Находясь в должности радиотелеграфистки, она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.
Информатор-блогер
Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал телеграм-канал ФСБ.
На вражеском интернет-ресурсе злоумышленник выкладывал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков участвовать в распространении информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.
Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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За те що вони, фактично, вбивали, руйнували... лише 8-12 років? А палю в сраку толерантність не дозволяє?
На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп'янському напрямку."
Джерело:
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Те ж саме робила Скумбрія у 2014 році.
По перше їх техніка більш консервативна , тому і надійніша, бо китайська телефона ляже при найдрібнішому використанні РЕБ. По друге на випадок повного виведення з ладу зв'язку ( РЕБ, ЕМІ, ядерний емі-імпульс, диверсія тощо) вони вміють користуватися усіма засобами, навіть проволочний телеграф якщо потрібно
І внутрішня контррозвідка весь цей час спала!
Командирів - до відповідальності!
А ми кібервійська організовуємо! Рано....
А класика вона надійніша