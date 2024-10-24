СБУ разоблачила на Харьковщине радиотелеграфистку-военную и блогера, которых завербовала ФСБ в качестве корректировщиков

В Харьковской области Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Информатор-телеграфистка

Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, дислоцирующейся в Харьковской области.

Женщину завербовали через телеграм-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за "рядового" гражданина и предложил близкие отношения.

Находясь в должности радиотелеграфистки, она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обезвредила российскую агентуру, которая разведывала маршруты ВСУ по поставкам оружия. ФОТОрепортаж

Информатор-блогер

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал телеграм-канал ФСБ.

На вражеском интернет-ресурсе злоумышленник выкладывал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков участвовать в распространении информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

Также смотрите: 15 лет тюрьмы получили двое российских агентов, которые "сливали" позиции защитников Харькова. ФОТОрепортаж

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.