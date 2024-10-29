Хотіли пустити під укіс потяги: СБУ викрила агентів ФСБ на Одещині та Харківщині. ФОТОрепортаж

Затримано трьох агентів ФСБ, які готували диверсії на об'єктах "Укрзалізниці" в Одеській та Харківській областях.

Так, вони палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення

Зловмисники шукали заробіток у Telegram-каналах.

Затримання в Одеській області

СБУ нейтралізувала угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга.

"Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет. Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога "на гарячому", коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки", - йдеться в повідомленні.

Харківська область

Затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Водночас дії фігурантів з Одещини додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

