Оккупанты ударили по жилому дому в Харькове, пострадали две женщины (обновлено)

Окупанти вдарили по Харкову

В пятницу, 1 ноября, российские захватчики ударили по Харькову. Предварительно, есть попадание в жилой частный дом.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован вражеский прилет в Харькове. По предварительным данным, есть повреждения жилой инфраструктуры.
Детали выясняются", - написал чиновник в 16:14.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил Синегубов в 16:16.

Обновленная информация

В 17:14 Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали две женщины - 71 и 60 лет. Они подверглись острой реакции на стресс.

По предварительным данным военных, враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается. Одно попадание – в жилой дом.

Также повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов. Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта.

обстрел (29700) Харьков (7751)
Сортировать:
Вот это логика у ипанутой русни. Потратить баллистическую ракету чтоб напугать двух старушек. Ну реально ипанутые
показать весь комментарий
01.11.2024 17:50 Ответить
Генетика - то серйозна наука...
показать весь комментарий
01.11.2024 17:56 Ответить
 
 