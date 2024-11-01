Оккупанты ударили по жилому дому в Харькове, пострадали две женщины (обновлено)

В пятницу, 1 ноября, российские захватчики ударили по Харькову. Предварительно, есть попадание в жилой частный дом.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован вражеский прилет в Харькове. По предварительным данным, есть повреждения жилой инфраструктуры.

Детали выясняются", - написал чиновник в 16:14.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил Синегубов в 16:16.

Обновленная информация

В 17:14 Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали две женщины - 71 и 60 лет. Они подверглись острой реакции на стресс.

По предварительным данным военных, враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается. Одно попадание – в жилой дом.

Также повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов. Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта.

