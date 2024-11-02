Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучань у Харкові: 1 загиблий та 46 постраждалих. ФОТОрепортаж

У Харкові опівночі завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на місці ворожих влучань.

Про це повідомили в ДСНС Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих ракетних ударів загинула 1 людина, ще 46 осіб постраждали.

Загалом до ліквідації наслідків влучання по житловому будинку були залучені рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій.

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У ДСНС повідомили, що було вивезено 200 куб. м будівельного сміття.

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На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 15 людям.









Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники вдарили по Харкову. За попередніми даними влучання у житловий приватний будинок.

Пізніше повідомлялося, що окупанти завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. За інформацією станом на 22:00 повідомлялося про 40 постраждалих. Поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Один співробітник поліції загинув. Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300.