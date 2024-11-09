Россияне ударили КАБом вблизи многоэтажки в Харькове

В субботу поздно вечером, 9 ноября, российские захватчики ударили КАБом в Слободском районе Харькова.

Об этом в Telegram сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькова. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов в 22:26.

Терехов сообщил, что прилет произошел вблизи многоэтажки.

"Есть информация об ударе по Слободскому району. Прилет недалеко от многоэтажки. Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", - сообщил мэр города.

"На эту минуту - без пострадавших. Выбиты окна в многоэтажке, зафиксировано попадание КАБа неподалеку от одного из гипермаркетов", - сообщил Синегубов в 22:34.

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