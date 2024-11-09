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Новости Война
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Россияне ударили КАБом вблизи многоэтажки в Харькове

росіяни атакували Харків

В субботу поздно вечером, 9 ноября, российские захватчики ударили КАБом в Слободском районе Харькова.

Об этом в Telegram сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькова. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов в 22:26.

Терехов сообщил, что прилет произошел вблизи многоэтажки.

"Есть информация об ударе по Слободскому району. Прилет недалеко от многоэтажки. Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", - сообщил мэр города.

"На эту минуту - без пострадавших. Выбиты окна в многоэтажке, зафиксировано попадание КАБа неподалеку от одного из гипермаркетов", - сообщил Синегубов в 22:34.

Читайте также: Ночью враг ударил по Харькову: прилетело в одну из самых загруженных трасс

Автор: 

обстрел (26835) Харьков (7433) КАБ (342)


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Топ комментарии
+5
Цікаво, а де F-16, які передали нам?
Вони взагалі виконують якісь завдання чи навіть не піднімаються у повітря?
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09.11.2024 23:02
+4
зеленский-гандон-где паляныця? 73 процента спрашивают.
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09.11.2024 22:59
+3
Не хочеться погоджуватись але мабуть таки да...Так потрохи кацапи все місто розхерачать..Коли гинуть люди коли й ні..Але полюбому зостаються без житла..Що робиться по Харкову?.По Небу?.Неповажний наш президент?....неможуть-незнають..якого хера в крісло лізло тоді президентське?..мурло ватне..Риторічні питання..
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09.11.2024 23:34
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зеленский-гандон-где паляныця? 73 процента спрашивают.
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09.11.2024 22:59 Ответить
Цікаво, а де F-16, які передали нам?
Вони взагалі виконують якісь завдання чи навіть не піднімаються у повітря?
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09.11.2024 23:02 Ответить
виконують функції ППО у глибині теріторії у межах своїх тактико-технічних можливотей наданої до них зброї.
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09.11.2024 23:08 Ответить
Так от власне, чому тоді вони не збивають літаки рашистів, які несуть КАБи?
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09.11.2024 23:33 Ответить
ще раз, читайте повільно, щоб зрозуміти - у межах своїх тактико-технічних можливотей наданої до них зброї.
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09.11.2024 23:39 Ответить
пацани вже котять рояль - там все прищімлено...
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09.11.2024 23:55 Ответить
Ох и сильно слышно было, от того места где живу, в 22--05 ч шарахнуло. Каб скорее. Последний месяц кабами стали засыпать город всё чаще. Каждую ночь. Практически только по жилью. С города уже едут. Это заметно стало.
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09.11.2024 23:10 Ответить
То шо херачуть кабами кожен день то да..Згоден..Й з цого приводу нічого зробити неможна або неробиться..А то шо замето стало шо едут..Яб несказав..Содня їздив в метро й наземним..пів на другу десь..Народу страшне..Всі вагони забити й тралікі теж..
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09.11.2024 23:16 Ответить
Просто вижу как возле подъездов в авто грузятся, сумки, дети в зимней одежде итп. Другое дело куда? Спрашивать не удобно ведь. Если есть деньги или родня на югозападе то ехать давно пора. Или в ЕС. Ведь ситуация может закипеть и лопнуть очень скоро. Ведь ясно. Вопрос только времени.
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09.11.2024 23:24 Ответить
Не хочеться погоджуватись але мабуть таки да...Так потрохи кацапи все місто розхерачать..Коли гинуть люди коли й ні..Але полюбому зостаються без житла..Що робиться по Харкову?.По Небу?.Неповажний наш президент?....неможуть-незнають..якого хера в крісло лізло тоді президентське?..мурло ватне..Риторічні питання..
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09.11.2024 23:34 Ответить
Якщо так буде і далі, з Одеси та Дніпра почнуть тікати. Треття ніч у нас в Одесі під щільним потоком балалайок - а вже настрій у багатьох радикально змінився.
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10.11.2024 00:01 Ответить
я непроти знов як у 2022 взяти дорук зброю й гнати кацапню від Ха..але нам потрібно НЕБО...
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10.11.2024 01:27 Ответить
Я даже не поверил сначала. Но в 1993г в Молдове разрешили огнестрел приобретать. Давно считаю и часто намекаю давно, что этот закон Конституционный и законопроект уже давно доработаный давно лежит в раде-зраде. Право это на защиту личности, своего имущества итд. Схема давняя и проверенная. И конечно с правом ношения. Приняли в Молдове кстати по причине войны между прочим. У нас глухарь, народ молчит, но однажды будет поздно. А вообще то в стране на сегодня ситуация крайне напряжена к власти этой. Уже закипает. Это видно. А призывать идти к арсеналам и брать в свои руки, тут нужна организация. Это совсем иное дело. И во время войны крайне опасно. Но закон просто просится. Оружие нужно, конечно официально. Это внешнего врага не остановит, но подумают. Пример чуть странный---но в марте апреле 1945г в Берлине фауст-патроны раздали пенсионерам и пацанам от 14 лет. Сколько они пожгли танков красной армии и солдат, считать не считали, очень много. С окон и подьездов своих домов стреляли. По одному патрону выдавали. Выкинул трубку в другое окно и хрен докажешь. Тесть рассказывал, танкистом был, третий танк у него сгорел в Берлине, с 42 г пошёл воевать. 6 боевых орденов, все номерные, все получены во время войны, орденские книжки не менял до смерти, затертые были, ордена тяжёлые. И медалей, почти все тоже во время войны получены были, штук 12. Оглох сильно. Но на сверхсрочной дослужил до 77г. Умер на 92 году. Вот же были люди.
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10.11.2024 21:49 Ответить
В ЗСУ дають..
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10.11.2024 23:56 Ответить
Треба у відповідь обо'язково підривати цивільні будинки в кацапстані, гіпермаркети, лікарні, школи. Якщо розповідають, що нема чим - брешуть, Зелю треба арештувати і судити, як путінського агента.
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09.11.2024 23:21 Ответить
Цим тварюкам на своїх так само по..., мародерити своїх будуть з ентузіазмом
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10.11.2024 00:02 Ответить
Для нас це не важливо, головне прагнути до рівноваги, тобто - какой прівєт такой і ответ.
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10.11.2024 00:13 Ответить
заглохли і за паляницю і за ф-16 - як і не було...
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09.11.2024 23:52 Ответить
 
 