Россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Ночью ударили по Чугуевской громаде, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики около 22:20 9 ноября ударили по Харькову ракетой "Гром". Враг попал по территории Слободского района Харькова, рядом с многоэтажкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области
"В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медицинскую помощь получила на месте происшествия. Поврежден жилой дом, супермаркет", - говорится в сообщении.
Ночью 10 ноября россияне нанесли удары по Чугуевской громаде, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Около 00:37 российские захватчики атаковали общины "шахедами". Обломками подъезд 4-этажного жилого здания. А также остекление окон жилого дома и 5 автомобилей.
В 02:33 рашистки нанесли повторный удар. Пострадали 36-летний мужчина и 40-летняя женщина. Поврежден частично 4-этажный жилой дом, горело две квартиры.
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Andrei Piontkovsky
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Советник Трампа Bryan Lanza заявил, что Украина хочет заставить американцев сражаться за Крым. Запомни, мудак, что украинские солдаты третий год сражаютсяи и несут огромные потери в том числе и за то, чтобы американцам не пришлось завтра умирать в Европе и на Дальнем Востоке.