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Сутки в Запорожской области: враг ударил по 14 населенным пунктам, есть пострадавшая

Обстріл Запорізької області 10 листопада

В течение суток оккупанты нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"58-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Российские захватчики совершили 13 авиационных ударов по Таврическому, Белогорью, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Темировке. А также:

  • 239 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
  • 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Белогорья, Роботино, Новоданиловки, Новоандреевки и Ольговского.
  • 193 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Роботино, Малым Щербакам и Ольговскому.

"Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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обстрел (26850) Запорожская область (3035)


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