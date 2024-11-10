Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 14 населених пунктах, є постраждала
Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - йдеться в повідомленні.
Російські загарбники здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці.
- А також:
- 239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
- 7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського.
- 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.
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