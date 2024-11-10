Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 14 населених пунктах, є постраждала

Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці.

А також:

239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського.

193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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