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Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 14 населених пунктах, є постраждала

Обстріл Запорізької області 10 листопада

Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці.

  • А також: 
  • 239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
  • 7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського.
  • 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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