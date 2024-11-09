Окупанти завдали майже 420 ударів по Запорізькій області за добу
Упродовж доби російські війська завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
По це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, окупанти використовували для атак на область авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
- Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Таврійську та Новодарівці.
- 226 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.
- 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Також зазначається, що надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар09.11.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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