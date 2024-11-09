Оккупанты нанесли почти 420 ударов по Запорожской области за сутки

В течение суток российские войска нанесли 417 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты использовали для атак на область авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Таврийску и Новодаровке.

226 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

8 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Лобкового, Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки.

179 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Роботино, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

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Также отмечается, что поступило 65 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.