РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7520 посетителей онлайн
Новости
4 117 18

1 человек погиб, 13 ранены в результате дроновой атаки войск РФ на Одессу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного удара по Одессе один человек погиб, еще 13 ранены, среди которых 2 детей. Прокуроры документируют последствия очередной вражеской атаки по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, 9 ноября ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БпЛА по Одессе и пригороду.

"В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Повреждения в результате атаки

По данным прокуратуры, повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одессу, повреждены многоэтажки и частные дома.

обстрел (26835) Одесса (7860) жертвы (2055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
От підари, і в попередню ніч той самий район кошмарили, падало навкруги.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:11
+2
Саме безпечне місцеперебування зараз в Одесі у тому районі де живе любитель руского мира труханов.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:59
+1
одесіти, ви досі за руцький мир?
показать весь комментарий
09.11.2024 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
одесіти, ви досі за руцький мир?
показать весь комментарий
09.11.2024 10:39 Ответить
Не треба узагальнювати, але, на жаль, маю засвідчити що досі такі є. Звісно я не проводив дослідження, та й моя "бульбашка" про-українська, але мені відомі і про-московитські одесити.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:08 Ответить
В тих п'ятиповерхівка ціла збірна солянка мешкає, багато переселенців.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:10 Ответить
І навскидку української мови там на вулицях все ж більше чутно.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:11 Ответить
треба додати що в солянку входять і китайці з корейцями
показать весь комментарий
09.11.2024 14:06 Ответить
Не бачив таких.
показать весь комментарий
09.11.2024 19:34 Ответить
Таких є чимало, але голос вони подають лише в "телеграмі".
показать весь комментарий
09.11.2024 13:09 Ответить
не тупи
показать весь комментарий
09.11.2024 14:05 Ответить
Дурачок ты, полезный врагу идиот.
показать весь комментарий
09.11.2024 23:48 Ответить
От підари, і в попередню ніч той самий район кошмарили, падало навкруги.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:11 Ответить
А по району де мешкає колаборант і мародер труханов якого покривають зеля з дерьмаком русофашисти ці свої путинсько іранські говношахеди поки що не запускають. Співпадіння? Не думаю?
показать весь комментарий
09.11.2024 12:56 Ответить
Йому медалька.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:08 Ответить
Саме безпечне місцеперебування зараз в Одесі у тому районі де живе любитель руского мира труханов.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:59 Ответить
Навесні самому головному підрахую в тухєс і дах прилетіло.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:18 Ответить
Ну немає у одеських євреїв грошей щоб купити собі ППО.
показать весь комментарий
09.11.2024 14:42 Ответить
Вони що, якісь інші люди?
показать весь комментарий
09.11.2024 19:33 Ответить
Це мабуть тільки в нашій країні - прокурори документують дії за котрі ніколи та ніхто не понесе відповідальності. Дармоїди.
показать весь комментарий
09.11.2024 17:57 Ответить
Верхушка Гестапо в 1943м тоже так думала.
показать весь комментарий
09.11.2024 23:49 Ответить
 
 