1 человек погиб, 13 ранены в результате дроновой атаки войск РФ на Одессу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного удара по Одессе один человек погиб, еще 13 ранены, среди которых 2 детей. Прокуроры документируют последствия очередной вражеской атаки по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, 9 ноября ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БпЛА по Одессе и пригороду.

"В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Повреждения в результате атаки

По данным прокуратуры, повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.





















Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одессу, повреждены многоэтажки и частные дома.