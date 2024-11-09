Війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 9 листопада 2024 року війська РФ атакували Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Одеської міськради.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів міста.

Інформація щодопостраждалих уточнюється.

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Також зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ, ймовірно, розробляють нові маршрути й тактики повітряних атак на Одещину. Також зазначалося, що в ніч на 7 листопада росіяни масовано атакували Одеський район безпілотниками. У місті є руйнування цивільної інфраструктури та поранені