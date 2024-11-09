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Новини
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Війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 9 листопада 2024 року війська РФ атакували Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Одеської міськради.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів міста.

Інформація щодопостраждалих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Одещині: 1 людина загинула, ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада

Також зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ, ймовірно, розробляють нові маршрути й тактики повітряних атак на Одещину. Також зазначалося, що в ніч на 7 листопада росіяни масовано атакували Одеський район безпілотниками. У місті є руйнування цивільної інфраструктури та поранені

Автор: 

обстріл (29612) Одеса (5548)


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Під ударом БПЛА цієї ночі було місто Олексин у Тульській області рф

Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників і скаржилися про серію гучних вибухів.

Припускають, що метою атаки був місцевий хімкомбінат. Підприємство працює на російську армію, зокрема виробляє **********.
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09.11.2024 07:18 Відповісти
Також БПЛА могли атакувати Олексінський механічний завод, також заточений під руснявий ВПК.
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09.11.2024 07:19 Відповісти
Одеса, тримайся !
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09.11.2024 07:33 Відповісти
Последние 3 атаки дронами: достается в основном гражданским. Это кацапы сменили свои приоритеты, а точнее, перестали скрывать свою сущность?
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09.11.2024 08:53 Відповісти
Готують грунт для перемовин, щоб "уставшіє ат вайни" почали вимагати від їрмакаки погодитися на Стамбульські умови.
Психологічний тиск такий
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09.11.2024 09:15 Відповісти
Готують грунт по сговору группы лiц?
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09.11.2024 09:29 Відповісти
 
 