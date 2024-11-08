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Новини
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Удар по Одещині: 1 людина загинула, ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч проти 8 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапили приватні будинки, освітній заклад. Є загиблий та постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка. 

За інформацією в.о. мера Одеси Олександра Філатова, внаслідок масованої атаки ударними БпЛА в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських закладів освіти.

"Внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси - ліцей 125", - йдеться в повідомленні.

Постраждали також  складські приміщення та автотранспорт.

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Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада

Автор: 

безпілотник (4450) обстріл (29596) Одеса (5548)


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Це по рашиськи називаєтся " защита русскоязичного населения" горіть ви пеклі кацапські виродлки ,що б ви всі виздихали разом з злочинцем путіном.
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08.11.2024 07:35 Відповісти
Кацап залишиться кацапом - це брехлива, ненаситна до знущання і вбивств інших народів потвора. Перший факт нападу кацапів, які тоді називалися Хинова, напали на Русь місто Київ у 1169 році, де збірна племен майбутніх кацапів, разом із Суздальським князем Андрюхою Суздальським, якого пізніше попи російської сатаністської секти, яку прозвали церквою РПЦ, визнали святим, де спалили місто, містян чоловічої статі вбили, а молодих жінок і дітей потягнули в рабство до суздаля. Забрали тоді і нашу ікону Божої Матері, яка в нас називалася Вижгородська, а в них вона ніби найбільша сьогодні найбільша святиня -"Володимирська". Познімали навіть з храмів дзвони. Нічого у кацапа немає свого, все крадене, все обмите кров'ю тих народів, яких вони пограбували. Нападали на Русь вони багато раз, а в 1721 році їх тупий, але злий сіфілітік цар петро Кривавий, якого на московії назвили першим, вкрали нашу історію і назву і перейменували себе, московитів, на росіян. До цього в них була китайська - мова уйгуртів, а сьогодні церковна штучна мова, яку вони назвали російською.
Продовжуйте ходити в іхні сатанінські секти, які вони називають УПЦ. В Одесі їх цілі вулиці і показують вони себе такими набожними і чутливими до ніби людсько гогоря.
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08.11.2024 08:19 Відповісти
Неправда ваша... Вперше кацапы, на iм`я бастарни, вдарили нашим предкам у спину, це коли анти билися з готами. Та анти готiв розхе.ячили, ще й бастарнiв у придачу. Частина недобитих бастарнiв пiшла до Киева в надii його захопити. Та анти дали iм i тут мемелу. Рештки цiеi бастарнськоi частки втiкла на Вятку , де з утiгами та з ляхове, котрих сюди привiв Вятко, взяли участь в этногенезi вятичiв, суть кацапiв... Ось з тих часiв (початок новоi эри) Киеву кацапи й стали нелюбi... за iхню пiдступнiсть... ЗЫ... пам`ятка. По-перше: в етногенезi кацапiв також приймали участь i варяги (вiкiнги) - ЦЕ НЕДОБИТi АНТАМИ ГОТИ, КОТРi ЧЕРЕЗ РИМСЬКУ iМПЕРiЮ драпонули на пiвдень Данii, в Полаб`я, де асимiлювалися серед лужичан, самоназвавшись вiкiнго-варягами; По-друге: в этногенезi кацапiв також приймали участь i словене з касубами Полаб`я, i чудь+весь+мордва... Та й не цему ще не все. По-трете: ********* мае до 200 нацiональностей. Отож бо , этнiчно кацапи ще до кiнця не зформованi, бо тi 200 народiв продовжують кацапiв асимiлювати. Десь бiля 2060-го року. Кацапи на цапорилii перетворяться в 2-3-ьох процентну нацменшину, тобто , кацапи, як нацiя, так i не зформуеться остаточно... Та i мать iх перетак. Туди iм i дорога.
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08.11.2024 09:08 Відповісти
Кацап - це помилка природи, недорозвинена гілка розвитку
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08.11.2024 13:19 Відповісти
Сифiлiтик - мене усмiхнуло: кацапам як пороблено, то петька-***** - сифiлiтик, то членiн вiд cифiлiсу мiзкiв здох. Чи надька крупська членiну не давала, шо сухою вийшла iз "води"?
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08.11.2024 09:23 Відповісти
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08.11.2024 09:48 Відповісти
Бо членін був пассивним ********** і його жарив в очко зінов'єв...а оскільки він був дворянином то вони всі одружувалсь "для суспільства"
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08.11.2024 10:52 Відповісти
Засобів ППО не вистачає щоб прикрити міста, а зелений придурок хоче відкрити аеропорт в Борисполі. Уявляєте скільки туда піде засобів ППО, а якщо зіб'ють пасажирський літак то бабулєтів здеруть не міряно і не з кишені зелених Наполеонів.
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09.11.2024 08:03 Відповісти
 
 