Удар по Одещині: 1 людина загинула, ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч проти 8 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапили приватні будинки, освітній заклад. Є загиблий та постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка.

За інформацією в.о. мера Одеси Олександра Філатова, внаслідок масованої атаки ударними БпЛА в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських закладів освіти.

"Внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси - ліцей 125", - йдеться в повідомленні.

Постраждали також складські приміщення та автотранспорт.

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