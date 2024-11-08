Удар по Одещині: 1 людина загинула, ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж
Російські загарбники у ніч проти 8 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапили приватні будинки, освітній заклад. Є загиблий та постраждалі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках", - йдеться в повідомленні.
Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка.
За інформацією в.о. мера Одеси Олександра Філатова, внаслідок масованої атаки ударними БпЛА в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських закладів освіти.
"Внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси - ліцей 125", - йдеться в повідомленні.
Постраждали також складські приміщення та автотранспорт.
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Продовжуйте ходити в іхні сатанінські секти, які вони називають УПЦ. В Одесі їх цілі вулиці і показують вони себе такими набожними і чутливими до ніби людсько гогоря.