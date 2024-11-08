Окупанти масовано атакували Одеський район безпілотниками, є руйнування та поранені

В ніч на 7 листопада росіяни масовано атакували Одеський район безпілотниками. У місті є руйнування цивільної інфраструктури та поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.

В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - зазначив Кіпер.

Читайте: Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження та постраждалий. ФОТОрепортаж