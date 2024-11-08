Оккупанты массированно атаковали Одесский район беспилотниками, есть разрушения и раненые
В ночь на 7 ноября россияне массированно атаковали Одесский район беспилотниками. В городе есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
По информации Кипера, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.
В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна.
Пока известно о двух раненых - в Одессе и пригороде.
"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", – отметил Кипер.
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