Ночью враг атаковал Одессу беспилотниками: есть повреждения и пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью 7 ноября атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки обломками повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек.

"Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС также поддержали пять человек, которые нуждались в помощи", - сообщил Кипер.

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