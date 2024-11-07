Ночью враг атаковал Одессу беспилотниками: есть повреждения и пострадавший. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ночью 7 ноября атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки обломками повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек.
"Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС также поддержали пять человек, которые нуждались в помощи", - сообщил Кипер.
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Владимир Лонгер
показать весь комментарий07.11.2024 08:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий07.11.2024 09:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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