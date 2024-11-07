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Ночью враг атаковал Одессу беспилотниками: есть повреждения и пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью 7 ноября атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки обломками повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек.

"Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС также поддержали пять человек, которые нуждались в помощи", - сообщил Кипер.

Также смотрите: Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж

Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада

Автор: 

обстрел (28254) Одесса (7962)


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И это реально обломки, видео сбития есть. Гандоны...
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07.11.2024 08:30 Ответить
Якщо бойова частина вціліла і спрацювала вже після падіння, то немає ніякої різниці, уламки це були чи неушкоджений БПЛА. Тут вже все по принципу лотереї, на жаль.
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07.11.2024 09:06 Ответить
 
 