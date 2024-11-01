Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж

Вечером 31 октября российские нанесли удары, предположительно ракетами Х-59, по Одессе. Под удар попала пожарно-спасательная часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

В результате атаки ранения получили двое сотрудников пожарно-спасательной части, они госпитализированы в больницу. Повреждено административное здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также автомобили горожан на территории автостоянки, расположенной рядом.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.

Смотрите: Россияне ударили ракетами по пожарной части в Одессе, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ










