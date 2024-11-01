Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж
Вечером 31 октября российские нанесли удары, предположительно ракетами Х-59, по Одессе. Под удар попала пожарно-спасательная часть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
В результате атаки ранения получили двое сотрудников пожарно-спасательной части, они госпитализированы в больницу. Повреждено административное здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также автомобили горожан на территории автостоянки, расположенной рядом.
"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль