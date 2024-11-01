Россияне ударили ракетами по пожарной части в Одессе, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 31 октября российские террористы обстреляли пожарную часть в Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Под ударом оказалась пожарная часть. Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Кипер.
Также повреждения получили пожарные машины и пожарная часть.
