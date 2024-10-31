Росіяни вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі, поранені 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ввечері 31 жовтня російські терористи обстріяли пожежну частину в Одесі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - зазначив Кіпер.
Також пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.
