Росіяни вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі, поранені 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 31 жовтня російські терористи обстріяли пожежну частину в Одесі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - зазначив Кіпер.

Також пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

