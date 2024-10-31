УКР
Ворожі БПЛА атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині, - ОВА. ФОТО

Ввечері 31 жовтня росіяни атакували Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях!" - зазначив Пронін.

Згодом він уточнив, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі. 

"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих", - розповів очільник ОВА.

Наслідки обстрілу Полтавщини

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Група безпілотників спостерігалась в західній та східній частинах Полтавської області.

обстріл (31019) Полтавська область (1235)
Топ коментарі
+3
Тільки що знову гупнуло. В Полтаві є ще з часів совка і аеродром і аеропорт. Я живу кілометрах в 5 від аеропорту. По ходу, по ньому луплять. І дві ракети дещо раніше теж туди летіли, але не попали. Один раз в будинок попали, інший - в якесь невеличке підприємство. Падлюки.
31.10.2024 20:36 Відповісти
+1
От причепилися окаянці прокляті, значить і нам треба чекати тривогу!
31.10.2024 20:02 Відповісти
+1
Фьівафьі свою тещу, вона і заспокоїться !!
31.10.2024 22:20 Відповісти
Тричі бахнуло, здається, в районі аеропорту. Теща перелякалася. Вона приїхала з Кременчука. ЇЇ квартира в 300 метрах від ТЦ, куди прилетіла рашитська ракета. Тоді дуже злякалася. Каже, що в Кременчуці вже звикла до вибухів, а на новому місці - страшно.
31.10.2024 22:07 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 22:18 Відповісти
хоча якщо подивитись на дебілізм що коїться в країні, то можуть таки запакувати, як Славіка супернову, через те що крив матами зелю та зелену шоблу
зараз уже на стрімах та постах не видно і натяку на це, зрозумів хлопчина чия зараз СБУ
31.10.2024 22:26 Відповісти
Супернову запакували за те, що він публікував переміщення зброї для України в Польщі і за фото позицій наших далекобійників.
01.11.2024 09:29 Відповісти
так так так, за стирені в неті відео, щоб потім випустити під заставу після 3 місяців...
01.11.2024 12:08 Відповісти
Циганська натура, що тут поробиш...
01.11.2024 12:24 Відповісти
Пробачте ,що задала Вам питання не подумавши .
Видаліть ,будь ласка ,свою відповідь ,цього не можна
писати .
01.11.2024 08:28 Відповісти
3.14дер! ти ще геолокацію скинь влучань, щоб поправку гандони зробили! С волота!
31.10.2024 22:17 Відповісти
Що ти такий заляканий? Виявляється вчора били не по аеропорту, а по розподільчому трансформатору. Він дещо в іншій стороні. Чи ти думаєш, що москалі не знають куди вони попадають? Про попадання тих ракет розказували ЗМІ. Звісно, що не зразу. Це ж було ще влітку.
01.11.2024 19:57 Відповісти
ФФ - ПНХ
01.11.2024 23:11 Відповісти
по всій Україні прильоти ...
31.10.2024 22:10 Відповісти
 
 