Ворожі БПЛА атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині, - ОВА. ФОТО

Ввечері 31 жовтня росіяни атакували Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях!" - зазначив Пронін.

Згодом він уточнив, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Група безпілотників спостерігалась в західній та східній частинах Полтавської області.