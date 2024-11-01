Україну з різних напрямків атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 31 жовтня в повітряному просторі України зафіксували російські "Шахеди".

Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний. БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 18:35

БпЛА з Сумщини, курс західний.

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний.

Оновлення станом на 19:08

БпЛА в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.

БпЛА в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.

Оновлення станом на 20:00

БпЛА західніше Чернігова, курс західний.

БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА курсом на Дніпро з півночі.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Оновлення станом на 20:51

Декілька груп БпЛА північніше та західніше Києва, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.

БпЛА на півночі Черкаської області, курс західний.

БпЛА з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА східніше Кривого Рогу, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград).

БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.

БпЛА західніше Полтави, курс південно-східний.

Оновлення станом на 21:29

БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Миколаївщини, курс західний.

Оновлення станом на 22:06

БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА східніше Чернігова, курс західний.

БпЛА південніше Кам'янське Дніпропетровської області, курс південно-західний.

БпЛА на Одещині, курс південний.

Оновлення станом на 00:13 1 листопада

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

