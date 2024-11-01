Україну з різних напрямків атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 31 жовтня в повітряному просторі України зафіксували російські "Шахеди".
Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний. БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 18:35
- БпЛА з Сумщини, курс західний.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний.
Оновлення станом на 19:08
- БпЛА в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.
Оновлення станом на 20:00
- БпЛА західніше Чернігова, курс західний.
- БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
- БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА курсом на Дніпро з півночі.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
- БпЛА західніше Харкова, курс південний.
Оновлення станом на 20:51
- Декілька груп БпЛА північніше та західніше Києва, курс західний.
- БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.
- БпЛА на півночі Черкаської області, курс західний.
- БпЛА з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА східніше Кривого Рогу, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград).
- БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
- БпЛА західніше Полтави, курс південно-східний.
Оновлення станом на 21:29
- БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
- БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Миколаївщини, курс західний.
Оновлення станом на 22:06
- БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА східніше Чернігова, курс західний.
- БпЛА південніше Кам'янське Дніпропетровської області, курс південно-західний.
- БпЛА на Одещині, курс південний.
Оновлення станом на 00:13 1 листопада
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар31.10.2024 18:36 Відповісти Посилання
+10 Isolda Peres
показати весь коментар31.10.2024 18:36 Відповісти Посилання
+7 Поділля16
показати весь коментар31.10.2024 18:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чернігівщина теж атакована!
у зебіла і досі немає чим ? тоді нафіга він нам
Гундос, де твої розпіарені ф-16?
Їрмакака, чому не працюють стопіццот гарантій миру?
📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару.
📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/ ) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф.
📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон.
📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii )Наступна їх ціль - Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів.
📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii )та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg4lz9zz3zeo
Бабло тече рікою, ракети та шахеди можна не економити...