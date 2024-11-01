УКР
Новини
Україну з різних напрямків атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 31 жовтня в повітряному просторі України зафіксували російські "Шахеди".

Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.  БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 18:35

  • БпЛА з Сумщини, курс західний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний.

Оновлення станом на 19:08

  • БпЛА в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.

Оновлення станом на 20:00

  • БпЛА західніше Чернігова, курс західний.
  • БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА курсом на Дніпро з півночі.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Оновлення станом на 20:51

  • Декілька груп БпЛА північніше та західніше Києва, курс західний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.
  • БпЛА на півночі Черкаської області, курс західний.
  • БпЛА з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА східніше Кривого Рогу, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград).
  • БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
  • БпЛА західніше Полтави, курс південно-східний.

Оновлення станом на 21:29

  • БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Миколаївщини, курс західний.

Оновлення станом на 22:06

  • БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА східніше Чернігова, курс західний.
  • БпЛА південніше Кам'янське Дніпропетровської області, курс південно-західний.
  • БпЛА на Одещині, курс південний.

Оновлення станом на 00:13 1 листопада

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Читайте: Атака "шахедів" на Київщину: уламки дронів впали на містечко для переселенців

Топ коментарі
+13
чого ще не атаковані місця базування цих безпілотників ?
у зебіла і досі немає чим ? тоді нафіга він нам
31.10.2024 18:36 Відповісти
+10
Кожен вечір, кожна ніч(((
Гундос, де твої розпіарені ф-16?
Їрмакака, чому не працюють стопіццот гарантій миру?
31.10.2024 18:36 Відповісти
+7
Ну і що, що ворог як ніч, так атакую євсю Україну шахедами? Зато в нас Президент став головним медіа країни. Цим мають гордидися українці, що тут Боневтіку добре, ситно, безпечно..., а вбивають українців? То хто вони йому?
31.10.2024 18:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Зараз обновлення буде.....
Чернігівщина теж атакована!
31.10.2024 18:30 Відповісти
чого ще не атаковані місця базування цих безпілотників ?
у зебіла і досі немає чим ? тоді нафіга він нам
31.10.2024 18:36 Відповісти
як такого місця базування нема. Є склад\склади, які можно швидко організувати у будь-якому пустому ангарі, в який заїжджає тентована цивільна вантажівка, завантажує півдесятка шахедів і виїжджає у нову точку запуска на будь-яке відкрите місце. Дислокації цих складів кацапи чомусь нам не хочуть передавати (хоча прецеденти були), бо а) сцикотно, б) не знають що таке кріпта, і як єю користуватись, тому вона їм нахєр не потрібна.
31.10.2024 22:40 Відповісти
Кожен вечір, кожна ніч(((
Гундос, де твої розпіарені ф-16?
Їрмакака, чому не працюють стопіццот гарантій миру?
31.10.2024 18:36 Відповісти
Дорогі Ф-16 проти дешевих шахедів? Та ви геній тактики та стратегії
01.11.2024 06:49 Відповісти
Ну і що, що ворог як ніч, так атакую євсю Україну шахедами? Зато в нас Президент став головним медіа країни. Цим мають гордидися українці, що тут Боневтіку добре, ситно, безпечно..., а вбивають українців? То хто вони йому?
31.10.2024 18:57 Відповісти
Головний брехунець країни - таке собі почесне звання
31.10.2024 21:30 Відповісти
Потерпіть ще кілька днів і Трампакс переможе. Виключить у перший день війну
31.10.2024 19:00 Відповісти
і буде нам спокій.
31.10.2024 19:01 Відповісти
П**ари !
31.10.2024 20:04 Відповісти
В коментах вже ніхто не згадує Х**ла. Ментальна трансформація ?
31.10.2024 20:06 Відповісти
О, ось і вона!Тривога!
31.10.2024 20:11 Відповісти
під@ри кацапські
31.10.2024 21:01 Відповісти
Одеську розхерачили балістикою..
31.10.2024 21:56 Відповісти
31.10.2024 21:58 Відповісти
Актуальна ситуація на (https://t.me/UaOnlii )фронті:
📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару.
📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/ ) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф.
📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон.
📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii )Наступна їх ціль - Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів.
📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii )та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
31.10.2024 22:00 Відповісти
мільйон кацапських шахедів ми вже відчуваємо, а от наші "мільйони" не зрозуміло де
31.10.2024 22:05 Відповісти
революція, яку Україна прогавила ...

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg4lz9zz3zeo
31.10.2024 22:33 Відповісти
Ось і результат підписання угоди їрмаківщиною про прокачку роснафти Україною((

Бабло тече рікою, ракети та шахеди можна не економити...
31.10.2024 22:23 Відповісти
Скоть виснажує ППО, накопичує ракети і чекає похолодання, поки захід роздуплюється. Пізніше в...бе ракетами.
31.10.2024 22:35 Відповісти
Давненько мы не делали налеты на рашистскую енергосистему. У рашистов как раз холода наступают. Или мы ждем когда рашисты защитят свои енергообьекты как они уже делают с помощью натягивания сетей. Потом только они будут бить по нам а мы будем пускать сопли
01.11.2024 00:36 Відповісти
 
 