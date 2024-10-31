Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 31 октября в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские "Шахеды".
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный. БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный", - говорится в сообщении.
Обновление относительно движения БпЛА
Обновление по состоянию на 18:35
- БПЛА из Сумской области, курс западный.
- БПЛА из Сумской области, курсом на Полтавщину.
- БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.
Обновление по состоянию на 19:08
- БПЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
- БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
- БПЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.
Обновление по состоянию на 20:00
- БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
- БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА курсом на Днепр с севера.
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
- БПЛА западнее Харькова, курс южный.
Обновление по состоянию на 20:51
- Несколько групп БПЛА севернее и западнее Киева, курс западный.
- БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.
- БПЛА на севере Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на Кировоградщине, курсом на Николаевщину.
- БпЛА восточнее Кривого Рога, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс южный (Павлоград).
- БПЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
- БпЛА западнее Полтавы, курс юго-восточный.
Обновление по состоянию на 21:29
- БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.
- БпЛА в северной части Запорожья, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Николаевщины, курс западный.
Обновление по состоянию на 22:06
- БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный.
- БПЛА восточнее Чернигова, курс западный.
- БпЛА южнее Каменское Днепропетровской области, курс юго-западный.
- БпЛА в Одесской области, курс южный.
Топ комментарии
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий31.10.2024 18:36 Ответить Ссылка
+10 Isolda Peres
показать весь комментарий31.10.2024 18:36 Ответить Ссылка
+7 Поділля16
показать весь комментарий31.10.2024 18:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чернігівщина теж атакована!
у зебіла і досі немає чим ? тоді нафіга він нам
Гундос, де твої розпіарені ф-16?
Їрмакака, чому не працюють стопіццот гарантій миру?
📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару.
📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/ ) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф.
📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон.
📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii )Наступна їх ціль - Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів.
📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii )та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg4lz9zz3zeo
Бабло тече рікою, ракети та шахеди можна не економити...