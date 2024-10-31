РУС
Новости
Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Шахеди

Вечером 31 октября в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские "Шахеды".

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный. БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 18:35

  • БПЛА из Сумской области, курс западный.
  • БПЛА из Сумской области, курсом на Полтавщину.
  • БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.

Обновление по состоянию на 19:08

  • БПЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 20:00

  • БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
  • БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА курсом на Днепр с севера.
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
  • БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Обновление по состоянию на 20:51

  • Несколько групп БПЛА севернее и западнее Киева, курс западный.
  • БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.
  • БПЛА на севере Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на Кировоградщине, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА восточнее Кривого Рога, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс южный (Павлоград).
  • БПЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
  • БпЛА западнее Полтавы, курс юго-восточный.

Обновление по состоянию на 21:29

  • БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.
  • БпЛА в северной части Запорожья, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Николаевщины, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:06

  • БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный.
  • БПЛА восточнее Чернигова, курс западный.
  • БпЛА южнее Каменское Днепропетровской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в Одесской области, курс южный.

Воздушные силы воздушная тревога Шахед
+13
Комментировать
Сортировать:
Зараз обновлення буде.....
Чернігівщина теж атакована!
31.10.2024 18:30 Ответить
чого ще не атаковані місця базування цих безпілотників ?
у зебіла і досі немає чим ? тоді нафіга він нам
31.10.2024 18:36 Ответить
як такого місця базування нема. Є склад\склади, які можно швидко організувати у будь-якому пустому ангарі, в який заїжджає тентована цивільна вантажівка, завантажує півдесятка шахедів і виїжджає у нову точку запуска на будь-яке відкрите місце. Дислокації цих складів кацапи чомусь нам не хочуть передавати (хоча прецеденти були), бо а) сцикотно, б) не знають що таке кріпта, і як єю користуватись, тому вона їм нахєр не потрібна.
31.10.2024 22:40 Ответить
Кожен вечір, кожна ніч(((
Гундос, де твої розпіарені ф-16?
Їрмакака, чому не працюють стопіццот гарантій миру?
31.10.2024 18:36 Ответить
Дорогі Ф-16 проти дешевих шахедів? Та ви геній тактики та стратегії
01.11.2024 06:49 Ответить
Ну і що, що ворог як ніч, так атакую євсю Україну шахедами? Зато в нас Президент став головним медіа країни. Цим мають гордидися українці, що тут Боневтіку добре, ситно, безпечно..., а вбивають українців? То хто вони йому?
31.10.2024 18:57 Ответить
Головний брехунець країни - таке собі почесне звання
31.10.2024 21:30 Ответить
Потерпіть ще кілька днів і Трампакс переможе. Виключить у перший день війну
31.10.2024 19:00 Ответить
і буде нам спокій.
31.10.2024 19:01 Ответить
П**ари !
31.10.2024 20:04 Ответить
В коментах вже ніхто не згадує Х**ла. Ментальна трансформація ?
31.10.2024 20:06 Ответить
О, ось і вона!Тривога!
31.10.2024 20:11 Ответить
під@ри кацапські
31.10.2024 21:01 Ответить
Одеську розхерачили балістикою..
31.10.2024 21:56 Ответить
Актуальна ситуація на (https://t.me/UaOnlii )фронті:
📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару.
📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/ ) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф.
📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон.
📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii )Наступна їх ціль - Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів.
📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii )та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
31.10.2024 22:00 Ответить
мільйон кацапських шахедів ми вже відчуваємо, а от наші "мільйони" не зрозуміло де
31.10.2024 22:05 Ответить
революція, яку Україна прогавила ...

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg4lz9zz3zeo
31.10.2024 22:33 Ответить
Ось і результат підписання угоди їрмаківщиною про прокачку роснафти Україною((

Бабло тече рікою, ракети та шахеди можна не економити...
31.10.2024 22:23 Ответить
Скоть виснажує ППО, накопичує ракети і чекає похолодання, поки захід роздуплюється. Пізніше в...бе ракетами.
31.10.2024 22:35 Ответить
Давненько мы не делали налеты на рашистскую енергосистему. У рашистов как раз холода наступают. Или мы ждем когда рашисты защитят свои енергообьекты как они уже делают с помощью натягивания сетей. Потом только они будут бить по нам а мы будем пускать сопли
01.11.2024 00:36 Ответить
 
 