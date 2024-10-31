Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 31 октября в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские "Шахеды".

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный. БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 18:35

БПЛА из Сумской области, курс западный.

БПЛА из Сумской области, курсом на Полтавщину.

БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.

Обновление по состоянию на 19:08

БПЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.

БПЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 20:00

БПЛА западнее Чернигова, курс западный.

БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.

БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА курсом на Днепр с севера.

БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.

БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Обновление по состоянию на 20:51

Несколько групп БПЛА севернее и западнее Киева, курс западный.

БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.

БПЛА на севере Черкасской области, курс западный.

БпЛА на Кировоградщине, курсом на Николаевщину.

БпЛА восточнее Кривого Рога, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс южный (Павлоград).

БПЛА в западной части Харьковской области, курс южный.

БпЛА западнее Полтавы, курс юго-восточный.

Обновление по состоянию на 21:29

БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.

БПЛА в северной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

БпЛА в северной части Запорожья, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Николаевщины, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:06

БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный.

БПЛА восточнее Чернигова, курс западный.

БпЛА южнее Каменское Днепропетровской области, курс юго-западный.

БпЛА в Одесской области, курс южный.

