ПВО сбила 14 вражеских БПЛА из 43 и 2 управляемые авиационные ракеты, еще 23 беспилотника локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 31 октября российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 31 октября 2024 года (с 18.30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску", - говорится в сообщении.

Из Курска и Орла россияне атаковали Украину 43 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА. 23 беспилотника локально потеряны, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины. Информация уточняется и обновляется.

