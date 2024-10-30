Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 30 октября войска РФ атакует Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

ПС ВСУ зафиксировали:

"Шахеды" на севере Харьковщины курсом на юго-запад.

"Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

БпЛА в районе Полтавы курсом на юг.

БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 19:00

"Шахеды" в районе Днепра и Павлограда!

"Шахеды" в Харьковской области продолжают движение на юго-запад.

БПЛА в районе Полтавы!

"Шахеды" на юге Полтавской области курсом на Кременчуг.

БпЛА с юга Харьковщины Донецкой области.

В 19:08 Воздушные силы зафиксировали БпЛА в районе Харькова и двигающуюся из Днепропетровщины группу на Запорожскую область. Также БПЛА из Полтавщины двигаются на Кировоград.

Обновление по состоянию на 20:32

"БпЛА" на севере, востоке и в центре Днепропетровщины курсом на юг.

Обновление по состоянию на 21:05

Группа БПЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад.

"Шахеды" в Днепропетровской и Запорожской областях продолжают движение на юг.

Обновление по состоянию на 22:33

"Шахеды" на востоке Полтавщины продолжают движение на Днепропетровщину.

"Шахед" в Сумской области в южном направлении.

