Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 30 октября войска РФ атакует Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
ПС ВСУ зафиксировали:
- "Шахеды" на севере Харьковщины курсом на юго-запад.
- "Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА в районе Полтавы курсом на юг.
- БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.
Обновление относительно движения БпЛА
Обновление по состоянию на 19:00
- "Шахеды" в районе Днепра и Павлограда!
- "Шахеды" в Харьковской области продолжают движение на юго-запад.
- БПЛА в районе Полтавы!
- "Шахеды" на юге Полтавской области курсом на Кременчуг.
- БпЛА с юга Харьковщины Донецкой области.
В 19:08 Воздушные силы зафиксировали БпЛА в районе Харькова и двигающуюся из Днепропетровщины группу на Запорожскую область. Также БПЛА из Полтавщины двигаются на Кировоград.
Обновление по состоянию на 20:32
"БпЛА" на севере, востоке и в центре Днепропетровщины курсом на юг.
Обновление по состоянию на 21:05
- Группа БПЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Днепропетровской и Запорожской областях продолжают движение на юг.
Обновление по состоянию на 22:33
- "Шахеды" на востоке Полтавщины продолжают движение на Днепропетровщину.
- "Шахед" в Сумской области в южном направлении.
За 3 000 000 000 грн. - це доплата прокурорам на 2025рік можливо зробити 750 "Боберів"
та запускати по 50 шт. кожен день аж 15 діб.........