Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 30 октября войска РФ атакует Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

ПС ВСУ зафиксировали:

  • "Шахеды" на севере Харьковщины курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА в районе Полтавы курсом на юг.
  • БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 19:00

  • "Шахеды" в районе Днепра и Павлограда!
  • "Шахеды" в Харьковской области продолжают движение на юго-запад.
  • БПЛА в районе Полтавы!
  • "Шахеды" на юге Полтавской области курсом на Кременчуг.
  • БпЛА с юга Харьковщины Донецкой области.

В 19:08 Воздушные силы зафиксировали БпЛА в районе Харькова и двигающуюся из Днепропетровщины группу на Запорожскую область. Также БПЛА из Полтавщины двигаются на Кировоград.

Обновление по состоянию на 20:32

"БпЛА" на севере, востоке и в центре Днепропетровщины курсом на юг.

Обновление по состоянию на 21:05

  • Группа БПЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Днепропетровской и Запорожской областях продолжают движение на юг.

Обновление по состоянию на 22:33

  • "Шахеды" на востоке Полтавщины продолжают движение на Днепропетровщину.
  • "Шахед" в Сумской области в южном направлении.

Читайте: Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2693) воздушная тревога (837) Шахед (1518)
чому б, в одночас не запускати "боберів" та інш. бпла, яких зеленський робить вже більше за РиФи...
30.10.2024 19:01 Ответить
1 такий БПЛА коштує 4 млн грн.

За 3 000 000 000 грн. - це доплата прокурорам на 2025рік можливо зробити 750 "Боберів"
та запускати по 50 шт. кожен день аж 15 діб.........
30.10.2024 19:42 Ответить
А як Програмою мира їб..... .
30.10.2024 19:14 Ответить
Покровсь впаде і в цьому сумнівів вже нема.Питання інше - яку ціну за це заплатять москалі.
30.10.2024 20:06 Ответить
Пі**ри.
30.10.2024 20:58 Ответить
 
 