Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 30 жовтня війська РФ атакує Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

ПС ЗСУ зафіксували:

"Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південний захід.

"Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА в районі Полтави курсом на південь.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 19:00

"Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда!

"Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід.

БпЛА в районі Полтави!

"Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.

БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

О 19:08 Повітряні сили зафіксували БпЛА в районі Харкова та групу, що рухається з Дніпропетровщини на Запорізьку область. Також БпЛА з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину.

Оновлення станом на 20:32

"БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.

Оновлення станом на 21:05

Група БпЛА на сході Сумщини курсом на піденний захід.

"Шахеди" на Дніпропетровщині та Запорізькій областях продовжують рух на південь.

Оновлення станом на 22:33

"шахеди" на сході Полтавщини продовжують рух на Дніпропетровщину.

"шахед" на Сумщині в південному напрямку.

Оновлення станом на 00:45 31 жовтня

"шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

"шахеди" в центрі та півдня Сумщини курсом на Полтавщину.

"шахед" в Черкаській області в напрямку на Черкаси.

"шахед" на півдні Полтавщини в північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:11

"шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

група "шахедів" в з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

"шахед" в Черкаській області курсом на Київщину.

"шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.

