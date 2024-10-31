УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини
5 807 6

Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 30 жовтня війська РФ атакує Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

ПС ЗСУ зафіксували:

  • "Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА в районі Полтави курсом на південь.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 19:00

  • "Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда!
  • "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід.
  • БпЛА в районі Полтави!
  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
  • БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

О 19:08 Повітряні сили зафіксували БпЛА в районі Харкова та групу, що рухається з Дніпропетровщини на Запорізьку область. Також БпЛА з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину.

Оновлення станом на 20:32

"БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.

Оновлення станом на 21:05

  • Група БпЛА на сході Сумщини курсом на піденний захід.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині та Запорізькій областях продовжують рух на південь.

Оновлення станом на 22:33

  • "шахеди" на сході Полтавщини продовжують рух на Дніпропетровщину.
  • "шахед" на Сумщині в південному напрямку.

Оновлення станом на 00:45 31 жовтня

  • "шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • "шахеди" в центрі та півдня Сумщини курсом на Полтавщину.
  • "шахед" в Черкаській області в напрямку на Черкаси.
  • "шахед" на півдні Полтавщини в північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:11

  • "шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • група "шахедів" в з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
  • "шахед" в Черкаській області курсом на Київщину.
  • "шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.

Читайте: Затримано вченого із Харкова, який допомагав ворогу удосконалювати "Шахеди", його студент утік до РФ та розробляє дрони, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Повітряні сили (3038) повітряна тривога (969) Шахед (1530)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому б, в одночас не запускати "боберів" та інш. бпла, яких зеленський робить вже більше за РиФи...
показати весь коментар
30.10.2024 19:01 Відповісти
1 такий БПЛА коштує 4 млн грн.

За 3 000 000 000 грн. - це доплата прокурорам на 2025рік можливо зробити 750 "Боберів"
та запускати по 50 шт. кожен день аж 15 діб.........
показати весь коментар
30.10.2024 19:42 Відповісти
А як Програмою мира їб..... .
показати весь коментар
30.10.2024 19:14 Відповісти
Покровсь впаде і в цьому сумнівів вже нема.Питання інше - яку ціну за це заплатять москалі.
показати весь коментар
30.10.2024 20:06 Відповісти
Пі**ри.
показати весь коментар
30.10.2024 20:58 Відповісти
 
 