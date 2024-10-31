Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 30 жовтня війська РФ атакує Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
ПС ЗСУ зафіксували:
- "Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південний захід.
- "Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА в районі Полтави курсом на південь.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 19:00
- "Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда!
- "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід.
- БпЛА в районі Полтави!
- "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
- БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.
О 19:08 Повітряні сили зафіксували БпЛА в районі Харкова та групу, що рухається з Дніпропетровщини на Запорізьку область. Також БпЛА з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину.
Оновлення станом на 20:32
"БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.
Оновлення станом на 21:05
- Група БпЛА на сході Сумщини курсом на піденний захід.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині та Запорізькій областях продовжують рух на південь.
Оновлення станом на 22:33
- "шахеди" на сході Полтавщини продовжують рух на Дніпропетровщину.
- "шахед" на Сумщині в південному напрямку.
Оновлення станом на 00:45 31 жовтня
- "шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- "шахеди" в центрі та півдня Сумщини курсом на Полтавщину.
- "шахед" в Черкаській області в напрямку на Черкаси.
- "шахед" на півдні Полтавщини в північно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:11
- "шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- група "шахедів" в з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- "шахед" в Черкаській області курсом на Київщину.
- "шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.
