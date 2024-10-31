ППО збила 14 ворожих БпЛА з 43 та 2 керовані авіаційні ракети, ще 23 безпілотники локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 31 жовтня російські окупанти атакували України балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 31 жовтня 2024 року (із 18.30 30 жовтня) ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську", - йдеться в повідомленні.

З Курська та Орла росіяни атакували Україну 43 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється.

