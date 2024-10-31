Сили ППО знищили усі дрони, які намагалися атакувати Київ. ФОТО

У ніч проти 31 жовтня Росія знову атакувала "шахедами" Київ. Це була двадцята повітряна атака на столицю за жовтень.

"Як і під час останніх нападів, збройні сили РФ знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цієї атаки ударних дронів ворога, в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

"Якщо підбивати підсумки жовтня, то в плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20 повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день.

Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України", - зазначив Попко.

