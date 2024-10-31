Атака "шахедів" на Київ: через уламки безпілотників виникла пожежа
У ніч проти 31 жовтня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Працювали сили ППО, лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відом, що на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.
"Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - зазначив Попко.
