УКР
Новини
2 875 0

Атака "шахедів" на Київ: через уламки безпілотників виникла пожежа

мобільні групи ППО на Київщині

У ніч проти 31 жовтня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Працювали сили ППО, лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відом, що  на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.

"Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - зазначив Попко.

Автор: 

Київ (20195) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1530)
