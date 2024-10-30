У Києві пошкоджена єврейська школа "Перлина" внаслідок нічної атаки РФ. ФОТО

Під час нічної атаки ворожих "Шахедів" сильно постраждала будівля єврейської школи у Києві.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нічної атаки на Київ серйозно постраждала будівля єврейської школи "Перлина". На щастя, у момент атаки у будівлі нікого не було й обійшлося без жертв. Внаслідок влучання російського безпілотника також постраждав сусідній житловий будинок, кілька людей отримали поранення. Вранці я зв'язався з головним рабином Києва Йонатаном Марковичем і висловив свою підтримку", - зазначив дипломат.

Бродський додав, що посольство Ізраїлю зробить усе, щоб допомогти громаді відновити роботу школи у найкоротший час.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.

