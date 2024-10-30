УКР
У Києві пошкоджена єврейська школа "Перлина" внаслідок нічної атаки РФ. ФОТО

Під час нічної атаки ворожих "Шахедів" сильно постраждала будівля єврейської школи у Києві. 

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нічної атаки на Київ серйозно постраждала будівля єврейської школи "Перлина". На щастя, у момент атаки у будівлі нікого не було й обійшлося без жертв. Внаслідок влучання російського безпілотника також постраждав сусідній житловий будинок, кілька людей отримали поранення. Вранці я зв'язався з головним рабином Києва Йонатаном Марковичем і висловив свою підтримку", - зазначив дипломат.

Бродський додав, що посольство Ізраїлю зробить усе, щоб допомогти громаді відновити роботу школи у найкоротший час.

Єврейська школа у Києві пошкоджена внаслідок атаки РФ 30 жовтня
Єврейська школа у Києві пошкоджена внаслідок атаки РФ 30 жовтня
Єврейська школа у Києві пошкоджена внаслідок атаки РФ 30 жовтня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.

+13
Ну єврейська школа, не Охматдит, швидко відновлять за кошт українців! 😁
30.10.2024 14:09
+7
Ну то нехай їзраїль бомбить мордор.
30.10.2024 14:13
+7
А,скільки українських шкіл є в ізраїлі?
30.10.2024 14:23
Та ви шо? Боневтік цього не переживе!
30.10.2024 14:09
Ну єврейська школа, не Охматдит, швидко відновлять за кошт українців! 😁
30.10.2024 14:09
небагато, а на скло не пожлобились - не розлетілось вдрузки, грамотне скло для школи

.
30.10.2024 14:20
Подивився https://j-school.com.ua сайт їхньої школи . Так це приватна єврейська школа любавичських хасидів.
Українська держава не має жодного відношення до фінансування цього учбового закладу. Я сумніваюся, що там є навіть якась значна частка коштів українських євреїв. Швидше за все, фінансується, в основному, американськими хасидами, бо найбагатші "любавичі" живуть саме там.

До речі, мені сподобалося, що у сайту школи немає російської версії, - тільки українська і англійська. Тобто, це євреї, налаштовані патріотично до України. І це добре.

30.10.2024 18:19
Ну то нехай їзраїль бомбить мордор.
30.10.2024 14:13
Внаслідок влучання російського безпілотника... - зазначив дипломат.

А нам розказують, що то були уламки.
30.10.2024 14:17
і що, Ізраіль продасть нам за це Залізний купол ?

ну то до чого ці причитання, пане посол Бродський.
дай Бог, щоб і наступного разу було без жертв
30.10.2024 14:18
А,скільки українських шкіл є в ізраїлі?
30.10.2024 14:23
корефан ***** Нетаньяху - у поміч... може висловить хоча би стурбованість та співчуття..
30.10.2024 14:35
моссад, допоможии
30.10.2024 14:41
трагедія, що капець. А те, що цілі міста з землею зрівняні - то таке... Чи Бахмут або Вовчанськ не видно? Головне щоб ескалації не було?
30.10.2024 15:00
ну це святе
30.10.2024 15:04
evreyская shkola eto takie zhe okkupanty, kak i kacapy
30.10.2024 15:08
Може, одразу перейдемо до єврейських погромів ? Чого соромитись ? Це,звичайно , сарказм .Євреї невинуваті, що краіна обрала клоуна .Він міг бути любоі національності .
31.10.2024 07:16
Цікаво а якби по сінагогі в дніпрі прилетіло ?через який час закінчилась би війна скільки далиб зброї і якої
30.10.2024 15:13
А єто уже Абідна била...
30.10.2024 16:53
Хабаднику Трампу це не сподобається.
30.10.2024 17:36
якось воно дуже щільно у Солом"янському районі прилітає.....
30.10.2024 19:25
 
 