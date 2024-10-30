Наслідки нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва: пожежі ліквідовано, 9 осіб постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 30 жовтня 2024 року ворог знову атакував столицю. Внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки у Солом'янському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.
Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 - виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб - постраждали.
Також, як інформує ДСНС, пожежа виникла в 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано.
Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом у КМВА теж показали наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.
Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.
Усього було зроблено 2 Нептуна - це не серійне виробницство аж ніяк.
Ольха - теж штучне виробницство було - може десять-двадцять зробили, Гром взагалі жодної ракети.
збивають на підльоті, але 100% враження ніхто і ніколи не забезпечить
Скільки ще треба фоток з влучаннями ? Авось ...
Йдіть нафіг до зелені з порадами