Наслідки нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва: пожежі ліквідовано, 9 осіб постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 30 жовтня 2024 року ворог знову атакував столицю. Внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 - виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб - постраждали.

Також, як інформує ДСНС, пожежа виникла в 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної атаки ворожих "Шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом у КМВА теж показали наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.

Топ коментарі
+17
Це наслідки ккацапської атаки. Чи Ви пропонуєте не збивати шахеди, хай летґять туди, куди намітив ворог? Краще поставити запитання до влади, а де наші "Нептуни", "Грім 2-сапсан", щоб бити по тих місцях, звідки випускають "мопеди"? Важко їх сьогодні дістати з-під асфальту, чи то так було заплановано, щоб нас знищували?
30.10.2024 07:50 Відповісти
+4
Бідний кіт , здається британець ..Надіюсь коготути що пускають шахіди ще скупляться в аптеках, щоб лікувати своїх дітей
30.10.2024 07:26 Відповісти
+4
Серийное производство ГРОМ-2, ОЛЬЗИ и НЕПТУНА у нас уже было. Просто клоуны в августе 2019 его закрыли. Все деньги оборонных бюджетов за 6,0 лет по прежнему закатывают в асфальт, в некачественный одноразовый асфальт.
30.10.2024 11:09 Відповісти
Наслідки збиття над житловою забудовою
30.10.2024 07:13 Відповісти
Це наслідки ккацапської атаки. Чи Ви пропонуєте не збивати шахеди, хай летґять туди, куди намітив ворог? Краще поставити запитання до влади, а де наші "Нептуни", "Грім 2-сапсан", щоб бити по тих місцях, звідки випускають "мопеди"? Важко їх сьогодні дістати з-під асфальту, чи то так було заплановано, щоб нас знищували?
30.10.2024 07:50 Відповісти
не пишіть дурниць - якщо навіть весь асфальт здерти то не вистачило би коштів на ракетну програму - це допроектувати, дотестити, розгорнути виробництво і виробити товарну кіькість
30.10.2024 07:57 Відповісти
Серийное производство ГРОМ-2, ОЛЬЗИ и НЕПТУНА у нас уже было. Просто клоуны в августе 2019 его закрыли. Все деньги оборонных бюджетов за 6,0 лет по прежнему закатывают в асфальт, в некачественный одноразовый асфальт.
30.10.2024 11:09 Відповісти
Не було у нас серійного виробництва жодних ракет.
Усього було зроблено 2 Нептуна - це не серійне виробницство аж ніяк.
Ольха - теж штучне виробницство було - може десять-двадцять зробили, Гром взагалі жодної ракети.
30.10.2024 12:50 Відповісти
При попередниках встигли зробити один прототип ПКР НЕПТУН і закласти серію з десяти комплексів. До нього встигли виробити по різним даним з відкритих джерел від 30 до 60 ракет різних типів. ОТРК ГРОМ-2 встигли зробити два прототипа і три серійних вироба. До нього є десь двацять -двадцять п'ять ракет. ОТРК ВІЛЬХА було перероблено з десяток пускових під ВІЛЬХУ і вироблено приблизно 120-140 ракет. Потім кловуни в серпні 2019 ці проекти позакривали.
31.10.2024 11:57 Відповісти
Ви хоть раз бачили мобільну групу в житловій забудові ?
збивають на підльоті, але 100% враження ніхто і ніколи не забезпечить
30.10.2024 08:00 Відповісти
Бачили. Не в дворі, звісно, але на дорозі. А так зрозуміло: збивають там, де можуть
30.10.2024 08:19 Відповісти
саме так - там де можуть
30.10.2024 09:40 Відповісти
Бідний кіт , здається британець ..Надіюсь коготути що пускають шахіди ще скупляться в аптеках, щоб лікувати своїх дітей
30.10.2024 07:26 Відповісти
Ні звичайно. В них все буде чудово. Ударів у відповід нема і не буде. Клоуни перетворили нашу країну в боксерську грушу, яку можна бити коли заманется і абсолютно безкарно.
30.10.2024 11:11 Відповісти
Щоб вони передохли всі..а котяче - британське..в мене брітка така..
30.10.2024 16:23 Відповісти
Захаращені балкони - запальнички для багатоповерхівок.
Скільки ще треба фоток з влучаннями ? Авось ...
30.10.2024 07:48 Відповісти
Над Горою чи Великою Олександрівкою не збивають, бо там хатинки багаті.
30.10.2024 09:04 Відповісти
Збивають де попало. Не пишить дурниць. Оператор ЗРК не бачить на екрані де чиї хатиночки. В нього зовсім інші завдання.
30.10.2024 11:13 Відповісти
Ответных ударов по врагу традиционно не будет. Просто рассиане могут выйти из зоны комфорта. Комфорт рассиан для наших руководителей на первом месте.
30.10.2024 11:06 Відповісти
Ось так виглядає повна нікчемність та бездіяльність військово-політичного "керівництва" Україною!
30.10.2024 12:34 Відповісти
Не зрозуміло чим займається муніципальна варта Кличка, повині точки бути з вишками з кулеметами поставити в радіусі на 30 км навкруги Києва, зформувати 4 базові пости з мобільними групами які на них постійно чергують на пікапах з кулеметами на півдні півночі сході та заході, які б воїзжали на ті напрямки звідки Шахеди летять, це говоре що в нас одні дебіли в Києві командують
30.10.2024 15:28 Відповісти
Залучати срочників, військових студентів, цивільних студентів, війна бл.ь а вони соплі 3 роки жують чмошники
30.10.2024 15:30 Відповісти
Якого до Кличка доперлись??? Він не військова адміністрація!!! Військова - то зелена пошесть.

Йдіть нафіг до зелені з порадами
30.10.2024 16:25 Відповісти
Як чим? Підготовкою до заміни тротуарної плитки! Актуальне питання. А да, і перейменуванням вулиць
30.10.2024 16:55 Відповісти
 
 