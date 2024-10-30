Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Група ворожих БпЛА у Сумській області, рух у напрямку Чернігівщини", ідеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що частина ударних БпЛА ворога через Сумщину прямує в напрямку Полтавщини.
"Повз Миргород ➡️ курсом на Кременчук!", - попередили у Повітряних силах.
Також кілька груп російських ударних БпЛА через Харківщину рухаються в напрямку Дніпропетровської області.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 00:03 30 жовтня група ворожих БпЛА рухається з південного напрямку ➡️ через Запорізьку область.
Оновлення станом на 01:23
- Нові групи ударних БПлА з півночі та півдня Сумської області ➡️ на захід.
- Група безпілотників із Харківської області ➡️ курсом на Дніпропетровщину.
- Полтавська область ➡️ південно-західний напрямок.
