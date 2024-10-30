УКР
Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.

"Група ворожих БпЛА у Сумській області, рух у напрямку Чернігівщини", ідеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що частина ударних БпЛА ворога через Сумщину прямує в напрямку Полтавщини.

"Повз Миргород ➡️ курсом на Кременчук!", - попередили у Повітряних силах.

Також кілька груп російських ударних БпЛА через Харківщину рухаються в напрямку Дніпропетровської області.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 00:03 30 жовтня група ворожих БпЛА рухається з південного напрямку ➡️ через Запорізьку область.

Оновлення станом на 01:23

  • Нові групи ударних БПлА з півночі та півдня Сумської області ➡️ на захід.
  • Група безпілотників із Харківської області ➡️ курсом на Дніпропетровщину.
  • Полтавська область ➡️ південно-західний напрямок.

Зе , давай ще раз ******* по Хантимансійську !!
29.10.2024 21:54 Відповісти
а по Владивостоку?
29.10.2024 21:56 Відповісти
https://novynarnia.com/2020/07/12/zelen-klyn/

29.10.2024 22:11 Відповісти
По Пхеньяну!
30.10.2024 00:23 Відповісти
3.14**ри.
29.10.2024 23:01 Відповісти
Видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела написало, що Росія та Україна за посередництва Катару розпочали "попередні обговорення щодо призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної".
30.10.2024 00:17 Відповісти
 
 