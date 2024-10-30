Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Група ворожих БпЛА у Сумській області, рух у напрямку Чернігівщини", ідеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що частина ударних БпЛА ворога через Сумщину прямує в напрямку Полтавщини.

"Повз Миргород ➡️ курсом на Кременчук!", - попередили у Повітряних силах.

Також кілька груп російських ударних БпЛА через Харківщину рухаються в напрямку Дніпропетровської області.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 00:03 30 жовтня група ворожих БпЛА рухається з південного напрямку ➡️ через Запорізьку область.

Оновлення станом на 01:23

Нові групи ударних БПлА з півночі та півдня Сумської області ➡️ на захід.

Група безпілотників із Харківської області ➡️ курсом на Дніпропетровщину.

Полтавська область ➡️ південно-західний напрямок.

