Збито 26 БПЛА РФ із 48 випущених, 20 локаційно втрачено, один повернувся в Росію, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", "шахедами" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вночі війська РФ завдали удару "Іскандер-М" по Кривому Рогу із Криму. Випустили 48 "шахедів" та БПЛА невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ.

Також російська авіація цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", - додали там.

