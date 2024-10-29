УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5244 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 518 1

Наслідки нічної атаки ворожих "Шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки ударних "шахедів" у ніч на 29 жовтня у Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському та Святошинському районах.

Про це інформує КМВА, передає Цензор.НЕТ.

В адміністрації зазначили, що ця повітряна атака ворога на Київ стала вже 18 з початку жовтня.

У КМВА проінформували, що повітряну тривогу за ніч в столиці оголошували двічі, а тривала вона сумарно понад чотири години.

"Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені", - розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: через падіння уламків горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж 

КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня

Зафіксовано падіння уламків БпЛА у двох районах

У Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Читайте також: На Київщині сили ППО відбивають атаку безпілотників, - ОВА

КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня

Автор: 

Київ (20187) обстріл (30965) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби їх збивали ще в Сумській області, звідки шахеди залітають, такої б біди не було. Але ж все ппо під Києвом - то ось і результат
показати весь коментар
29.10.2024 10:07 Відповісти
 
 