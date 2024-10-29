Наслідки нічної атаки ворожих "Шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки ударних "шахедів" у ніч на 29 жовтня у Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському та Святошинському районах.

Про це інформує КМВА, передає Цензор.НЕТ.

В адміністрації зазначили, що ця повітряна атака ворога на Київ стала вже 18 з початку жовтня.

У КМВА проінформували, що повітряну тривогу за ніч в столиці оголошували двічі, а тривала вона сумарно понад чотири години.

"Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені", - розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: через падіння уламків горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж







Зафіксовано падіння уламків БпЛА у двох районах

У Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Читайте також: На Київщині сили ППО відбивають атаку безпілотників, - ОВА























