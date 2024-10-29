На Київщині сили ППО відбивають атаку безпілотників, - ОВА
В ніч на 29 жовтня на Київщині працює ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Київська ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо пізно ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні другу хвилю ударних безпілотників.
