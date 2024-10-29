УКР
Новини
На Київщині сили ППО відбивають атаку безпілотників, - ОВА

На Київщині працює ППО

В ніч на 29 жовтня на Київщині працює ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Київська ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо пізно ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні другу хвилю ударних безпілотників.

Також читайте: Збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Росія майже щодня стала атакувати Україну сотнею беезпілотників, а зелена хвойда саботує оборону та дезінформує суспільство фейковими планами перемоги
показати весь коментар
29.10.2024 01:49 Відповісти
Так, якщо б не написала б цей комент з китайського девайсу та не користувалася б китайськими інверторами та акумуляторами - Китай не допомагав би раші і такоко б бєзобразія не було б. Ви праві
показати весь коментар
29.10.2024 02:03 Відповісти
 
 