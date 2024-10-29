В Киевской области силы ПВО отбивают атаку беспилотников, - ОВА

В ночь на 29 октября на Киевщине работает ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Напомним поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.

