В Киевской области силы ПВО отбивают атаку беспилотников, - ОВА
В ночь на 29 октября на Киевщине работает ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Напомним поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.
