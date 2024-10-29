РУС
В Киевской области силы ПВО отбивают атаку беспилотников, - ОВА

На Київщині працює ППО

В ночь на 29 октября на Киевщине работает ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Напомним поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.

Также читайте: Сбиты 66 из 100 "Шахедов", 24 - локационно потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Киевская область (4361) ПВО (3124) Шахед (1516)
Росія майже щодня стала атакувати Україну сотнею беезпілотників, а зелена хвойда саботує оборону та дезінформує суспільство фейковими планами перемоги
29.10.2024 01:49 Ответить
Так, якщо б не написала б цей комент з китайського девайсу та не користувалася б китайськими інверторами та акумуляторами - Китай не допомагав би раші і такоко б бєзобразія не було б. Ви праві
29.10.2024 02:03 Ответить
 
 