Сбиты 66 из 100 "Шахедов", 24 - локационно потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили 66 зі 100 шахедів, якими атакувала РФ 28 жовтня

В ночь на 28 октября 2024 года противник применил 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько вражеских целей сбито?

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 24 российских беспилотника локально потеряны, 4 полетели в направлении РФ и Беларуси.

По информации Воздушных сил, также есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

+2
Наробили біди, де і якої не розголошується.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:37 Ответить
+2
а у нас перестали писати про влучання дронів у розподільчу інфраструктуру рф. Мабуть бережуть психіку західних партнерів. Або дрони перестали залітати на російські ПС.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:21 Ответить
+1
а куди ділось ще шість штук? і тут корупція?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:24 Ответить
ну влучили вони в Сумах або в області десь в об'єкти енергетичної структури, вже писали
показать весь комментарий
28.10.2024 12:07 Ответить
паламались
показать весь комментарий
28.10.2024 12:08 Ответить
локаційно втрачені три - три варіанта - поломка , скінчилось паливо , РЕБ
показать весь комментарий
28.10.2024 12:07 Ответить
вони ж на спірту літають
показать весь комментарий
28.10.2024 12:09 Ответить
Это маленький дрон обманка, несет линзу, на экране выглядит как большой. Взрывчатки нет. Выработав топливо падает.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:30 Ответить
Звідки у кацапів так багато цієї срані , невже всі іранські ?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:18 Ответить
Алабуга і Іжевськ працюють у три зміни.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:23 Ответить
 
 