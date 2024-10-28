Сбиты 66 из 100 "Шахедов", 24 - локационно потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 октября 2024 года противник применил 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько вражеских целей сбито?

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 24 российских беспилотника локально потеряны, 4 полетели в направлении РФ и Беларуси.

По информации Воздушных сил, также есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.