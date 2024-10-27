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Россияне запустили "шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 27 октября в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских "шахедов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Шахеды" из Сумщины движутся в направлении Харьковщины.

Обновление относительно движения БПЛА

Обновление по состоянию на 20:16

  • Харьков – "шахеды" в направлении города.
  • Новая группа "шахедов" из Курской области в Сумскую область.
  • Несколько групп "шахедов" из Сумской области курсом на Полтащину и Черниговщину.

Обновление по состоянию на 20:57

  • Группа "шахедов" из Курской области в Сумскую область.
  • Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину,
  • "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины - курсом западнее.

Обновление по состоянию на 22:06

  • Несколько групп "шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины на юго-западе.
  • В Черниговской области - курс на Киевщину.
  • В Киевской области - курс на столицу.
  • В Полтавской области - курс на Черкасщину.
  • На юге Харьковской области - курс на юг.

Обновление по состоянию на 22:49

  • Несколько групп "шахедов" - с юга Херсонщины на Николаевщину.
  • Несколько групп "шахедов" - на севере и западе Сумской области курсом на запад.
  • В Черниговской области - курс на юго-запад.
  • В Киевской области - курс на северо-запад.
  • Несколько групп "шахедов" в Полтавской области - курс на Миргород.
  • На севере Черкасской области - курс на юго-запад.
  • Группа "шахедов" - на границе Донецкой и Днепропетровской областей идет на юг.
  • "Шахеды" на севере Днепропетровской области - курс на Кривой Рог.

Также читайте: Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против Украины, - Зеленский

Автор: 

Воздушные силы (2439) воздушная тревога (813) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+9
Рашиський терор продовжуєтся, тільки чому спокійно в містах рф і терористичних лднр ,чому не руйнуєтся логістика ворога на окупованих територіях ?адже там дозволено будь якої зброєю.
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27.10.2024 20:01 Ответить
+8
куйло, маючи коректувальників своєму офісі в Україні(ОП) щодня отримує свіжі дані від агентури.куди спрямовувати рашистську смерть.....
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27.10.2024 20:44 Ответить
+7
2 місяці щоночі по Києву літають. Сенсація буде, якщо якусь ніч не літатимуть...
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27.10.2024 19:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
2 місяці щоночі по Києву літають. Сенсація буде, якщо якусь ніч не літатимуть...
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27.10.2024 19:33 Ответить
Не літали 2 ночі поспіль під час візиту Остіна.
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27.10.2024 20:28 Ответить
Кацапським під@рам знову не спиться 😡
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27.10.2024 22:59 Ответить
Можна було б витратити гроші на дрони й ракети, але тоді вовка не зможе виділити українцям по тисячі
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27.10.2024 22:47 Ответить
Сьодні одна новина цікавіша за іншу!
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27.10.2024 19:34 Ответить
3.14дари !
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27.10.2024 19:53 Ответить
Рашиський терор продовжуєтся, тільки чому спокійно в містах рф і терористичних лднр ,чому не руйнуєтся логістика ворога на окупованих територіях ?адже там дозволено будь якої зброєю.
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27.10.2024 20:01 Ответить
Мартін Брест щойно опублікував допис про те , що ВСІ виробники дронів разом із даними підприємств, місцями розташувань, типами дронів, ПІБ робітників - ЗЛИТІ ворогу чинушами, що курують напрямок!
Як вам спиться СБУ, ДБР і пр.?
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27.10.2024 20:09 Ответить
!
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27.10.2024 20:36 Ответить
З Курської?((((А чому там світло є,а не ніч?(((
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27.10.2024 20:41 Ответить
Так нічим погасити!
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27.10.2024 20:45 Ответить
До курської підстанції 50 км((
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27.10.2024 20:51 Ответить
куйло, маючи коректувальників своєму офісі в Україні(ОП) щодня отримує свіжі дані від агентури.куди спрямовувати рашистську смерть.....
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27.10.2024 20:44 Ответить
Тссс. Дєрьмак сказав що вони потужно протистоять і тому не корумповані.🤫
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28.10.2024 01:11 Ответить
Жаль що ці коректувальники раніше мівіною не подавилися.
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27.10.2024 20:48 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Сумщина:
~ 9 груп ( Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни)

Чернігівщина :
~ 3 групи (Ніжин, Прилуки, Дмитрівка)

Харківщина:
~ 3 групи (Михайлівка, Мала Данилівка, Слатине)

Полтавщина :
~ 2 групи (Лохвиця, Пирятин)

https://t.me/eRadarrua/27608 20:46
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27.10.2024 20:50 Ответить
СУКІ!
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27.10.2024 22:24 Ответить
Наша відповідь: ТЦК!
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27.10.2024 22:40 Ответить
Вроде Селидово всё. Но ждём завтра инфы.
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27.10.2024 23:10 Ответить
 
 