Россияне запустили "шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 27 октября в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских "шахедов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Шахеды" из Сумщины движутся в направлении Харьковщины.
Обновление относительно движения БПЛА
Обновление по состоянию на 20:16
- Харьков – "шахеды" в направлении города.
- Новая группа "шахедов" из Курской области в Сумскую область.
- Несколько групп "шахедов" из Сумской области курсом на Полтащину и Черниговщину.
Обновление по состоянию на 20:57
- Группа "шахедов" из Курской области в Сумскую область.
- Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину,
- "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины - курсом западнее.
Обновление по состоянию на 22:06
- Несколько групп "шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины на юго-западе.
- В Черниговской области - курс на Киевщину.
- В Киевской области - курс на столицу.
- В Полтавской области - курс на Черкасщину.
- На юге Харьковской области - курс на юг.
Обновление по состоянию на 22:49
- Несколько групп "шахедов" - с юга Херсонщины на Николаевщину.
- Несколько групп "шахедов" - на севере и западе Сумской области курсом на запад.
- В Черниговской области - курс на юго-запад.
- В Киевской области - курс на северо-запад.
- Несколько групп "шахедов" в Полтавской области - курс на Миргород.
- На севере Черкасской области - курс на юго-запад.
- Группа "шахедов" - на границе Донецкой и Днепропетровской областей идет на юг.
- "Шахеды" на севере Днепропетровской области - курс на Кривой Рог.
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+9 володимир омельянов
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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