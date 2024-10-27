Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против Украины, - Зеленский

Россия в течение недели применила для ударов по Украине более 110 авиационных бомб. Также враг запускал 560 ударных дронов и 20 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары различными типами оружия", - отметил президент.

Зеленский заверил, что власть усиленно работает с партнерами, чтобы остановить врага и укрепить Украину, чтобы этот террор был невозможным.

В ночь с 26 на 27 октября Россия атаковала Украину 80-ю Shahed и беспилотниками неустановленного типа, из которых 41 был сбит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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