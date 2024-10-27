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Новости
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Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против Украины, - Зеленский

ракети,шахеди

Россия в течение недели применила для ударов по Украине более 110 авиационных бомб. Также враг запускал 560 ударных дронов и 20 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары различными типами оружия", - отметил президент.

Зеленский заверил, что власть усиленно работает с партнерами, чтобы остановить врага и укрепить Украину, чтобы этот террор был невозможным.

В ночь с 26 на 27 октября Россия атаковала Украину 80-ю Shahed и беспилотниками неустановленного типа, из которых 41 был сбит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал ракетами припортовую инфраструктуру Одесчины, был пожар

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) ракеты (3620) КАБ (394) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+22
Сидить рахує - це все на що ми здатні?
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27.10.2024 13:23 Ответить
+18
Який сенс у твоїй заяві? Нема кому більше рахувати прильоти?
І нах.уя їх рахувати - що це дає?
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27.10.2024 13:25 Ответить
+18
21 квітня 2019 р українці обрали собі

Національну катастрофу

.
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27.10.2024 13:48 Ответить
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Сидить рахує - це все на що ми здатні?
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27.10.2024 13:23 Ответить
Статистичний підрах@й...
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27.10.2024 13:44 Ответить
21 квітня 2019 р українці обрали собі

Національну катастрофу

.
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27.10.2024 13:48 Ответить
одне село на запоріжжі - то пох, затра десять сіл- та то маленькі-пох.., Після завтра будуть вже під києвом , а зеля в оман втече саміти і плани чієї? перемоги строчити
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27.10.2024 19:26 Ответить
Який сенс у твоїй заяві? Нема кому більше рахувати прильоти?
І нах.уя їх рахувати - що це дає?
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27.10.2024 13:25 Ответить
щось же треба на голову українців плямкати

хай хоч таблицю множення, аби коченижкою у телевізорі крутитиь👿

.
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27.10.2024 13:51 Ответить
Що дає? Тему для чергового (ранкового/вечірнього) відосика-гундосика.
Про що ще воно може гундосити?! Над цими хоч не ржуть! І дебільність зє не так помітна.
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27.10.2024 13:58 Ответить
https://x.com/_thin_red_line_/status/1847509900093505777 @ «Украина никем не закована, ее пытались заковать еще в первые месяцы войны, но не смогли. Может, ей и прострелили одну руку, но она держит меч и продолжает биться!»
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27.10.2024 13:26 Ответить
Дуже добре, що ти про це знаєш!
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27.10.2024 13:29 Ответить
А ти що застосовуєш,сволота? Пи₴дунця?
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27.10.2024 13:29 Ответить
Запитання-Захід нам дає Ф-16 без дальних ракет і навігації це для чого?Якраз Ф-16 були напрвлення для збиття сушок,а так це все аероплани.
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27.10.2024 13:33 Ответить
Я так розумію, ти про це запитуєш ЕрЗе. Але ж ти знаєш, що ЕрЗе за свої пройоби, за жодні пройоби (в т.ч. зазначені тобою нездатність домовитись з союзниками щодо потрібного БК) воліє не згадувати, замовчує.
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27.10.2024 13:41 Ответить
Вони дали щоб ми крилаті ракети та шахеди збивали для посилення ППО, але командування не може налогодити взаємодію авіації та наземних сил через що вже можливо загинув пілот.

І ще деякі екперти пишуть що захід зняв систему управління боєм, яка секретна, а якогось аналога свій чужий немає тому і як ППО їх примінити складно.
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27.10.2024 14:14 Ответить
І ще деякі екперти пишуть що захід зняв систему управління боєм,-мабуть "рашистсько- єрмаківські" експерти пишуть???
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27.10.2024 14:18 Ответить
Якраз західні експерти і пишуть тому що це секретна система і за межі НАТО її не передають, та вона потребує обслуговування американських спеціалістів а це участь у війні.

З опису вона включає і підтримка аваксів, наземних пунктів керування і космічний зв'язок. А свій чужий ніхто окремо не розробляв і все залишилось на рівні 90 років.
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27.10.2024 14:26 Ответить
Мова про обладнання для Link16?
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27.10.2024 14:29 Ответить
так і JTIDS, ніби кажуть що Ф16 в Дельту інтегрують але х... знає судячи всього поки не успішно.
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27.10.2024 14:37 Ответить
менше слухай "рашистських західних експердів-https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckrr17lv25mo
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27.10.2024 14:40 Ответить
Слухайте те саме тут писав такий собі дописувач Navigator який судячи із всього причетний до нашої авіації тому що знає багато нюансів, що системи зняли а якогось собі аналога дієвого немає
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27.10.2024 14:53 Ответить
ось про це і мова, якийсь navigator і якісь експерди ,які причетні до авіації так само, як сліпий до перегляду телемарафону...
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27.10.2024 15:44 Ответить
ну напиши свій варіант, чому ф-16 не допомогли
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27.10.2024 16:02 Ответить
"свіженький" а давай напиши .що Ти думаєш-допомогли .а чи не дюже???
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27.10.2024 19:47 Ответить
Ну екперти то діючі та колишні офіцери НАТО, та і видно по діям якби була взаємодія то і 5 літаків в два заходи з дозаправкою хватало щоб збити частину шахедів за 4 години їх польоту але як бачимо ті долітають до західної України, і збивають їх тільки мобільні групи вже на підльоті до міст або прямо над містом.

Хоча як на мене давно треба було накупити легкомоторників та збивати ними, було б набагато ефективніше.
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27.10.2024 20:43 Ответить
Або ще краще дронами, бачив волонтери вже пробують розробляти але мають недостатньо фінансування.

Наприклад розкласти групи дронів по області, наприклад на дахах поліції або ВЧ а керувати ними через 2-3 центри управління. Тоді дрон не буде затрачати багато енергію щоб догнати шахед і може понести більшу бойову частину.
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27.10.2024 20:50 Ответить
Ну, то таке... Або ракети, або татарські їрмаки. Бо разом вони не уживаються.
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27.10.2024 18:41 Ответить
напиши це собі на лобі
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27.10.2024 13:42 Ответить
Статист, ***!
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27.10.2024 13:44 Ответить
Коли вже ти, **** та твоя ФСБешна МРАЗЬ дЕрмак будете звітувати, що за тиждень по Підарам запустили 1100 керованих бомб, та 500 ударних дронів долетіли до Мацкви???
Думаю НІКОЛИ, бо ви ГНІДИ дієте за ОМАНЬСКИМИ ДОГОВІРНИКАМИ.
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27.10.2024 13:47 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/80750 Андрій Смолій :
❗️Зеленський буде готовий вислухати мирні ініциативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру, - Єрмак. Ще тези з https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93******-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml інтерв'ю керівника ОП:
▪️У нас є впевненість, що жоден із двох кандидатів в президенти США не бажає дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме.
▪️Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян.
▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.
----------
От з цього і прикинь, про що розказуватиме дермак
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27.10.2024 14:02 Ответить
Переговори? Та https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html канєшна-канєшна.
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27.10.2024 18:44 Ответить
Тобто маємо 4-5тис КАБів на місяць. Нехай один літак несе 2(?) КАБ це 83 вильоти на день ворожих літаків. Ну і де хвалені ф16? Яка оборона і скільки людей допоможе проти цього?
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27.10.2024 13:50 Ответить
Доречі порівняно з початком року росія збільшила використання КАБ на кілька тисяч, де там наші експерти які передрікають кожен день що ось-ось-ось росії кінець.
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27.10.2024 13:51 Ответить
Ф16 це була одна з байок, для того, щоб народ продовжував вірити в перемогу, така сама, як танки Леопард і Контрнаступ, ще залишається одна байка про дозвіл на удари по рф тими кількома нещасними ракетами, що нам передали, мовляв що це теж буде переломним моментом.
Саме головне, що люди з радістю вірять кожній новій байці, забуваючи, що стара була пшиком
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27.10.2024 14:15 Ответить
Коломойська школа.
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27.10.2024 18:45 Ответить
Шість Ф16 та й ще без ракет на 150-180 км, не можуть тягатись з 100 СУ35 які до речі обслуговувала французька компанія, ну принаймі їх електроніку.

До виборів більше не дадуть нажаль, це вже зрозуміло. Після, поки не ясно, ні дій Гаріс чи буде вона продовжувати політику Обами який її рекламує і підтримує, ні дій Трампа який багато чого ****...ть перед виборами а потім робить інші речі.

Як тимчасове рішення треба РЕБ розвертати або на вишках або на аеростатах щоб глушити навігацію під час пусків Кабів, на інерційній системі можливо впаде точність. Копіювати як орки глушать американські бомби.
Але можливо у нас багато що завязано на навігацію, не знаю і тому таке рішення не пробують.
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27.10.2024 14:21 Ответить
Мав бажаня стати ******** Левітаном,а перетворився на звичайного підрахуя.
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27.10.2024 13:52 Ответить
Левіта...
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27.10.2024 14:10 Ответить
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27.10.2024 13:59 Ответить
Диктор ти «наш» потужно-незламний
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27.10.2024 14:05 Ответить
Шо ж ти,****% така,лиш розказуєш які москалі погані((А чого ж ти нам не розкажеш,скільки ЗСУ по них в'їб%ли?(((Скільки гривень ти виділив для укріплень на Сумщині,Запоріжжі,Херсонщині...(((
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27.10.2024 14:14 Ответить
Генералісімус статистики, цар очевидності.
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27.10.2024 14:19 Ответить
інформацію ГШ рашистської 3,14дерації ,про кількість застосованої зброї за останній тиждень ,для нанесення ударів по Україні, агент єрмак доручив озвучити "зе.ро.слузі "
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27.10.2024 14:26 Ответить
Ще трохи і закінчяться. Буданов проводив розвідку.
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27.10.2024 14:29 Ответить
Зе ти обісрався зголови до ніг.Все чого ти спромігся за весь термін своєї діяльності... .
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27.10.2024 14:32 Ответить
Сподіваюсь колись прочитати МИ ЗАСТОСУВАЛИ ПО рашистах ..... ракет, ..... авіаційних бомб, .... дронів за тиждень.
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27.10.2024 14:47 Ответить
Вот занятие нашёл.
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27.10.2024 14:48 Ответить
Жалюгідна недієздатна нікчема, ганьба української нації та України. Мав би честь - застрелився б, але де честь у жалюгідного клована?
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27.10.2024 15:19 Ответить
Де застосування далекобійної зброї по Криму? 90% обстрілу балістикою йде з Криму, на хрін дозвіл бити по Уралу. Зе на гілляку разом з Генштабом.
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27.10.2024 16:12 Ответить
https://t.me/nusspavlo/18010 Pavlo NUSS :
Недофінансування ЗСУ набирає обертів.
У вересні обсяг фактичних видатків на Міноборони склав усього 109,2 млрд грн при плані 151,1 млрд грн. Це найгірший показник, починаючи від січня поточного року, коли Україна не отримувала допомоги від США через суперечки в Конгресі.
Але на відміну від тих часів, зараз Україна отримує допомогу і від США, і від інших партнерів. А от фінансування ЗСУ скорочується з кожним місяцем.
Якщо у травні видатки з бюджету на Міноборони склали понад 138 млрд грн, то у липні - уже лише 121,3 млрд грн, у серпні менше 112 млрд грн, а у вересні всього 109 млрд.
Найбільш показове - зменшення фактичних видатків на закупівлі та ремонт військової техніки та обладнання. Із 48,1 млрд грн у травні до 32,4 млрд грн у липні та всього 27,8 млрд грн - у серпні.
Нагадаю, що схвалений на 2024 рік проект бюджету містив фінансування ЗСУ лише до серпня.
Як пізніше пояснив прем'єр Шмигаль, так сталося, бо до проект писали з розрахунку, що війни у вересні 2024 року уже не буде.
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27.10.2024 16:24 Ответить
да это зе-чувырло после капельниц и уколов выкупает нереальные фишки
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27.10.2024 16:40 Ответить
а ось і головка рахункової палати збудилась
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27.10.2024 16:44 Ответить
 
 