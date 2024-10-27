Понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти України, - Зеленський

Росія протягом тижня застосувала для ударів по Україні понад 110 авіаційних бомб. Також ворог запускав 560 ударних дронів та 20 ракет.

"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї", - зазначив президент.

Зеленський запевнив, що влада посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога і зміцнити Україну, щоб цей терор був неможливим.

У ніч з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Україну 80-ма Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких 41 було збито в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

