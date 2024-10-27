Понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти України, - Зеленський
Росія протягом тижня застосувала для ударів по Україні понад 110 авіаційних бомб. Також ворог запускав 560 ударних дронів та 20 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї", - зазначив президент.
Зеленський запевнив, що влада посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога і зміцнити Україну, щоб цей терор був неможливим.
У ніч з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Україну 80-ма Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких 41 було збито в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Національну катастрофу
.
І нах.уя їх рахувати - що це дає?
хай хоч таблицю множення, аби коченижкою у телевізорі крутитиь👿
.
Про що ще воно може гундосити?! Над цими хоч не ржуть! І дебільність зє не так помітна.
І ще деякі екперти пишуть що захід зняв систему управління боєм, яка секретна, а якогось аналога свій чужий немає тому і як ППО їх примінити складно.
З опису вона включає і підтримка аваксів, наземних пунктів керування і космічний зв'язок. А свій чужий ніхто окремо не розробляв і все залишилось на рівні 90 років.
Хоча як на мене давно треба було накупити легкомоторників та збивати ними, було б набагато ефективніше.
Наприклад розкласти групи дронів по області, наприклад на дахах поліції або ВЧ а керувати ними через 2-3 центри управління. Тоді дрон не буде затрачати багато енергію щоб догнати шахед і може понести більшу бойову частину.
Думаю НІКОЛИ, бо ви ГНІДИ дієте за ОМАНЬСКИМИ ДОГОВІРНИКАМИ.
❗️Зеленський буде готовий вислухати мирні ініциативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру, - Єрмак. Ще тези з https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93******-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml інтерв'ю керівника ОП:
▪️У нас є впевненість, що жоден із двох кандидатів в президенти США не бажає дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме.
▪️Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян.
▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.
----------
От з цього і прикинь, про що розказуватиме дермак
Саме головне, що люди з радістю вірять кожній новій байці, забуваючи, що стара була пшиком
До виборів більше не дадуть нажаль, це вже зрозуміло. Після, поки не ясно, ні дій Гаріс чи буде вона продовжувати політику Обами який її рекламує і підтримує, ні дій Трампа який багато чого ****...ть перед виборами а потім робить інші речі.
Як тимчасове рішення треба РЕБ розвертати або на вишках або на аеростатах щоб глушити навігацію під час пусків Кабів, на інерційній системі можливо впаде точність. Копіювати як орки глушать американські бомби.
Але можливо у нас багато що завязано на навігацію, не знаю і тому таке рішення не пробують.
Недофінансування ЗСУ набирає обертів.
У вересні обсяг фактичних видатків на Міноборони склав усього 109,2 млрд грн при плані 151,1 млрд грн. Це найгірший показник, починаючи від січня поточного року, коли Україна не отримувала допомоги від США через суперечки в Конгресі.
Але на відміну від тих часів, зараз Україна отримує допомогу і від США, і від інших партнерів. А от фінансування ЗСУ скорочується з кожним місяцем.
Якщо у травні видатки з бюджету на Міноборони склали понад 138 млрд грн, то у липні - уже лише 121,3 млрд грн, у серпні менше 112 млрд грн, а у вересні всього 109 млрд.
Найбільш показове - зменшення фактичних видатків на закупівлі та ремонт військової техніки та обладнання. Із 48,1 млрд грн у травні до 32,4 млрд грн у липні та всього 27,8 млрд грн - у серпні.
Нагадаю, що схвалений на 2024 рік проект бюджету містив фінансування ЗСУ лише до серпня.
Як пізніше пояснив прем'єр Шмигаль, так сталося, бо до проект писали з розрахунку, що війни у вересні 2024 року уже не буде.