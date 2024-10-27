УКР
Понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти України, - Зеленський

ракети,шахеди

Росія протягом тижня застосувала для ударів по Україні понад 110 авіаційних бомб. Також ворог запускав 560 ударних дронів та 20 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї", - зазначив президент.

Зеленський запевнив, що влада посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога і зміцнити Україну, щоб цей терор був неможливим.

У ніч з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Україну 80-ма Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких 41 було збито в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Зеленський Володимир ракети КАБ Шахед
Топ коментарі
+22
Сидить рахує - це все на що ми здатні?
27.10.2024 13:23 Відповісти
+18
Який сенс у твоїй заяві? Нема кому більше рахувати прильоти?
І нах.уя їх рахувати - що це дає?
27.10.2024 13:25 Відповісти
+18
21 квітня 2019 р українці обрали собі

Національну катастрофу

.
27.10.2024 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сидить рахує - це все на що ми здатні?
27.10.2024 13:23 Відповісти
Статистичний підрах@й...
27.10.2024 13:44 Відповісти
21 квітня 2019 р українці обрали собі

Національну катастрофу

.
27.10.2024 13:48 Відповісти
одне село на запоріжжі - то пох, затра десять сіл- та то маленькі-пох.., Після завтра будуть вже під києвом , а зеля в оман втече саміти і плани чієї? перемоги строчити
27.10.2024 19:26 Відповісти
Який сенс у твоїй заяві? Нема кому більше рахувати прильоти?
І нах.уя їх рахувати - що це дає?
27.10.2024 13:25 Відповісти
щось же треба на голову українців плямкати

хай хоч таблицю множення, аби коченижкою у телевізорі крутитиь👿

.
27.10.2024 13:51 Відповісти
Що дає? Тему для чергового (ранкового/вечірнього) відосика-гундосика.
Про що ще воно може гундосити?! Над цими хоч не ржуть! І дебільність зє не так помітна.
27.10.2024 13:58 Відповісти
https://x.com/_thin_red_line_/status/1847509900093505777 @ «Украина никем не закована, ее пытались заковать еще в первые месяцы войны, но не смогли. Может, ей и прострелили одну руку, но она держит меч и продолжает биться!»
27.10.2024 13:26 Відповісти
Дуже добре, що ти про це знаєш!
27.10.2024 13:29 Відповісти
А ти що застосовуєш,сволота? Пи₴дунця?
27.10.2024 13:29 Відповісти
Запитання-Захід нам дає Ф-16 без дальних ракет і навігації це для чого?Якраз Ф-16 були напрвлення для збиття сушок,а так це все аероплани.
27.10.2024 13:33 Відповісти
Я так розумію, ти про це запитуєш ЕрЗе. Але ж ти знаєш, що ЕрЗе за свої пройоби, за жодні пройоби (в т.ч. зазначені тобою нездатність домовитись з союзниками щодо потрібного БК) воліє не згадувати, замовчує.
27.10.2024 13:41 Відповісти
Вони дали щоб ми крилаті ракети та шахеди збивали для посилення ППО, але командування не може налогодити взаємодію авіації та наземних сил через що вже можливо загинув пілот.

І ще деякі екперти пишуть що захід зняв систему управління боєм, яка секретна, а якогось аналога свій чужий немає тому і як ППО їх примінити складно.
27.10.2024 14:14 Відповісти
І ще деякі екперти пишуть що захід зняв систему управління боєм,-мабуть "рашистсько- єрмаківські" експерти пишуть???
27.10.2024 14:18 Відповісти
Якраз західні експерти і пишуть тому що це секретна система і за межі НАТО її не передають, та вона потребує обслуговування американських спеціалістів а це участь у війні.

З опису вона включає і підтримка аваксів, наземних пунктів керування і космічний зв'язок. А свій чужий ніхто окремо не розробляв і все залишилось на рівні 90 років.
27.10.2024 14:26 Відповісти
Мова про обладнання для Link16?
27.10.2024 14:29 Відповісти
так і JTIDS, ніби кажуть що Ф16 в Дельту інтегрують але х... знає судячи всього поки не успішно.
27.10.2024 14:37 Відповісти
менше слухай "рашистських західних експердів-https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckrr17lv25mo
27.10.2024 14:40 Відповісти
Слухайте те саме тут писав такий собі дописувач Navigator який судячи із всього причетний до нашої авіації тому що знає багато нюансів, що системи зняли а якогось собі аналога дієвого немає
27.10.2024 14:53 Відповісти
ось про це і мова, якийсь navigator і якісь експерди ,які причетні до авіації так само, як сліпий до перегляду телемарафону...
27.10.2024 15:44 Відповісти
ну напиши свій варіант, чому ф-16 не допомогли
27.10.2024 16:02 Відповісти
"свіженький" а давай напиши .що Ти думаєш-допомогли .а чи не дюже???
27.10.2024 19:47 Відповісти
Ну екперти то діючі та колишні офіцери НАТО, та і видно по діям якби була взаємодія то і 5 літаків в два заходи з дозаправкою хватало щоб збити частину шахедів за 4 години їх польоту але як бачимо ті долітають до західної України, і збивають їх тільки мобільні групи вже на підльоті до міст або прямо над містом.

Хоча як на мене давно треба було накупити легкомоторників та збивати ними, було б набагато ефективніше.
27.10.2024 20:43 Відповісти
Або ще краще дронами, бачив волонтери вже пробують розробляти але мають недостатньо фінансування.

Наприклад розкласти групи дронів по області, наприклад на дахах поліції або ВЧ а керувати ними через 2-3 центри управління. Тоді дрон не буде затрачати багато енергію щоб догнати шахед і може понести більшу бойову частину.
27.10.2024 20:50 Відповісти
Ну, то таке... Або ракети, або татарські їрмаки. Бо разом вони не уживаються.
показати весь коментар
27.10.2024 18:41 Відповісти
напиши це собі на лобі
27.10.2024 13:42 Відповісти
Статист, ***!
27.10.2024 13:44 Відповісти
Коли вже ти, **** та твоя ФСБешна МРАЗЬ дЕрмак будете звітувати, що за тиждень по Підарам запустили 1100 керованих бомб, та 500 ударних дронів долетіли до Мацкви???
Думаю НІКОЛИ, бо ви ГНІДИ дієте за ОМАНЬСКИМИ ДОГОВІРНИКАМИ.
показати весь коментар
27.10.2024 13:47 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/80750 Андрій Смолій :
❗️Зеленський буде готовий вислухати мирні ініциативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру, - Єрмак. Ще тези з https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93******-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml інтерв'ю керівника ОП:
▪️У нас є впевненість, що жоден із двох кандидатів в президенти США не бажає дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме.
▪️Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян.
▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.
----------
От з цього і прикинь, про що розказуватиме дермак
27.10.2024 14:02 Відповісти
Переговори? Та https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html канєшна-канєшна.
27.10.2024 18:44 Відповісти
Тобто маємо 4-5тис КАБів на місяць. Нехай один літак несе 2(?) КАБ це 83 вильоти на день ворожих літаків. Ну і де хвалені ф16? Яка оборона і скільки людей допоможе проти цього?
показати весь коментар
27.10.2024 13:50 Відповісти
Доречі порівняно з початком року росія збільшила використання КАБ на кілька тисяч, де там наші експерти які передрікають кожен день що ось-ось-ось росії кінець.
27.10.2024 13:51 Відповісти
Ф16 це була одна з байок, для того, щоб народ продовжував вірити в перемогу, така сама, як танки Леопард і Контрнаступ, ще залишається одна байка про дозвіл на удари по рф тими кількома нещасними ракетами, що нам передали, мовляв що це теж буде переломним моментом.
Саме головне, що люди з радістю вірять кожній новій байці, забуваючи, що стара була пшиком
27.10.2024 14:15 Відповісти
Коломойська школа.
27.10.2024 18:45 Відповісти
Шість Ф16 та й ще без ракет на 150-180 км, не можуть тягатись з 100 СУ35 які до речі обслуговувала французька компанія, ну принаймі їх електроніку.

До виборів більше не дадуть нажаль, це вже зрозуміло. Після, поки не ясно, ні дій Гаріс чи буде вона продовжувати політику Обами який її рекламує і підтримує, ні дій Трампа який багато чого ****...ть перед виборами а потім робить інші речі.

Як тимчасове рішення треба РЕБ розвертати або на вишках або на аеростатах щоб глушити навігацію під час пусків Кабів, на інерційній системі можливо впаде точність. Копіювати як орки глушать американські бомби.
Але можливо у нас багато що завязано на навігацію, не знаю і тому таке рішення не пробують.
27.10.2024 14:21 Відповісти
Мав бажаня стати ******** Левітаном,а перетворився на звичайного підрахуя.
показати весь коментар
27.10.2024 13:52 Відповісти
Левіта...
27.10.2024 14:10 Відповісти
27.10.2024 13:59 Відповісти
Диктор ти «наш» потужно-незламний
27.10.2024 14:05 Відповісти
Шо ж ти,****% така,лиш розказуєш які москалі погані((А чого ж ти нам не розкажеш,скільки ЗСУ по них в'їб%ли?(((Скільки гривень ти виділив для укріплень на Сумщині,Запоріжжі,Херсонщині...(((
27.10.2024 14:14 Відповісти
Генералісімус статистики, цар очевидності.
27.10.2024 14:19 Відповісти
інформацію ГШ рашистської 3,14дерації ,про кількість застосованої зброї за останній тиждень ,для нанесення ударів по Україні, агент єрмак доручив озвучити "зе.ро.слузі "
27.10.2024 14:26 Відповісти
Ще трохи і закінчяться. Буданов проводив розвідку.
27.10.2024 14:29 Відповісти
Зе ти обісрався зголови до ніг.Все чого ти спромігся за весь термін своєї діяльності... .
27.10.2024 14:32 Відповісти
Сподіваюсь колись прочитати МИ ЗАСТОСУВАЛИ ПО рашистах ..... ракет, ..... авіаційних бомб, .... дронів за тиждень.
27.10.2024 14:47 Відповісти
Вот занятие нашёл.
27.10.2024 14:48 Відповісти
Жалюгідна недієздатна нікчема, ганьба української нації та України. Мав би честь - застрелився б, але де честь у жалюгідного клована?
27.10.2024 15:19 Відповісти
Де застосування далекобійної зброї по Криму? 90% обстрілу балістикою йде з Криму, на хрін дозвіл бити по Уралу. Зе на гілляку разом з Генштабом.
27.10.2024 16:12 Відповісти
https://t.me/nusspavlo/18010 Pavlo NUSS :
Недофінансування ЗСУ набирає обертів.
У вересні обсяг фактичних видатків на Міноборони склав усього 109,2 млрд грн при плані 151,1 млрд грн. Це найгірший показник, починаючи від січня поточного року, коли Україна не отримувала допомоги від США через суперечки в Конгресі.
Але на відміну від тих часів, зараз Україна отримує допомогу і від США, і від інших партнерів. А от фінансування ЗСУ скорочується з кожним місяцем.
Якщо у травні видатки з бюджету на Міноборони склали понад 138 млрд грн, то у липні - уже лише 121,3 млрд грн, у серпні менше 112 млрд грн, а у вересні всього 109 млрд.
Найбільш показове - зменшення фактичних видатків на закупівлі та ремонт військової техніки та обладнання. Із 48,1 млрд грн у травні до 32,4 млрд грн у липні та всього 27,8 млрд грн - у серпні.
Нагадаю, що схвалений на 2024 рік проект бюджету містив фінансування ЗСУ лише до серпня.
Як пізніше пояснив прем'єр Шмигаль, так сталося, бо до проект писали з розрахунку, що війни у вересні 2024 року уже не буде.
27.10.2024 16:24 Відповісти
да это зе-чувырло после капельниц и уколов выкупает нереальные фишки
27.10.2024 16:40 Відповісти
а ось і головка рахункової палати збудилась
27.10.2024 16:44 Відповісти
 
 