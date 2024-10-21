Ворог атакував ракетами припортову інфраструктуру Одещини, була пожежа
Війська РФ атакували Одещину із застосуванням ракет та ударних безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.
"Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні російські окупанти випустили балістику в бік Одеської області.
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