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Новини Війна
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Росіяни випустили балістику в бік Одещини

РФ випустила балістику по Одещині

Російські окупанти випустили балістику в бік Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з півдня, а також про рух швидкісної цілі на Одещину.

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого 1 особа загинула, 8 постраждали.

Також читайте: Доба на Донеччині: РФ 13 разів била по області, поранено 5 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29021) Одеська область (3281)


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В місті вибуху не чутно.
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15.10.2024 10:37 Відповісти
 
 