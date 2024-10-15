Росіяни випустили балістику в бік Одещини
Російські окупанти випустили балістику в бік Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з півдня, а також про рух швидкісної цілі на Одещину.
Нагадаємо, 14 жовтня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого 1 особа загинула, 8 постраждали.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар15.10.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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